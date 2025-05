BENQI (BENQI) යනු කුමක්ද

BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

MEXC වෙතින් BENQI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BENQI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BENQI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BENQI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BENQI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BENQI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BENQI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BENQI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BENQIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BENQI මිල ඉතිහාසය

BENQIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BENQIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BENQI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BENQI (BENQI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BENQI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BENQI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1BENQI සිට VNDවෙත ₫ 225.692082 1BENQI සිට AUDවෙත A$ 0.0136431 1BENQI සිට GBPවෙත £ 0.0066015 1BENQI සිට EURවෙත € 0.00783378 1BENQI සිට USDවෙත $ 0.008802 1BENQI සිට MYRවෙත RM 0.03767256 1BENQI සිට TRYවෙත ₺ 0.34072542 1BENQI සිට JPYවෙත ¥ 1.2837717 1BENQI සිට RUBවෙත ₽ 0.70750476 1BENQI සිට INRවෙත ₹ 0.7534512 1BENQI සිට IDRවෙත Rp 144.29505888 1BENQI සිට KRWවෙත ₩ 12.29322528 1BENQI සිට PHPවෙත ₱ 0.49035942 1BENQI සිට EGPවෙත £E. 0.44115624 1BENQI සිට BRLවෙත R$ 0.04964328 1BENQI සිට CADවෙත C$ 0.01223478 1BENQI සිට BDTවෙත ৳ 1.06741854 1BENQI සිට NGNවෙත ₦ 14.0832 1BENQI සිට UAHවෙත ₴ 0.36493092 1BENQI සිට VESවෙත Bs 0.809784 1BENQI සිට PKRවෙත Rs 2.47309794 1BENQI සිට KZTවෙත ₸ 4.49306892 1BENQI සිට THBවෙත ฿ 0.29328264 1BENQI සිට TWDවෙත NT$ 0.26564436 1BENQI සිට AEDවෙත د.إ 0.03230334 1BENQI සිට CHFවෙත Fr 0.00730566 1BENQI සිට HKDවෙත HK$ 0.0686556 1BENQI සිට MADවෙත .د.م 0.08212266 1BENQI සිට MXNවෙත $ 0.17067078

BENQI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BENQI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BENQI (BENQI) හි මිල කීයද? BENQI (BENQI)හි සජීවී මිල 0.008802 USD වේ. BENQI (BENQI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BENQI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 59.32M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BENQIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.008802 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BENQI (BENQI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BENQI (BENQI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 6.74B USD වේ. BENQI (BENQI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BENQI (BENQI) හි ඉහළම මිල 0.38 USD වේ. BENQI (BENQI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BENQI (BENQI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 344.20K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

