Based Labs (BASEDAI) යනු කුමක්ද

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Based Labs,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BASEDAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Based Labsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Based Labs මිල ඉතිහාසය

BASEDAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BASEDAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Based Labs මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Based Labs (BASEDAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BASEDAI දේශීය මුදල් වෙත

Based Labs සම්පත්

Based Labs පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Based Labs පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Based Labs (BASEDAI) හි මිල කීයද? Based Labs (BASEDAI)හි සජීවී මිල 0.5565 USD වේ. Based Labs (BASEDAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Based Labs හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 19.25M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BASEDAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.5565 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Based Labs (BASEDAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Based Labs (BASEDAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 34.60M USD වේ. Based Labs (BASEDAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Based Labs (BASEDAI) හි ඉහළම මිල 9.58 USD වේ. Based Labs (BASEDAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Based Labs (BASEDAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 39.20K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

