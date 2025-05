Bad Idea AI (BAD) යනු කුමක්ද

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

MEXC වෙතින් Bad Idea AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Bad Idea AI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bad Idea AI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BAD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bad Idea AIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bad Idea AI මිල ඉතිහාසය

BADහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BADහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bad Idea AI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bad Idea AI (BAD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Bad Idea AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Bad Idea AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Bad Idea AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bad Idea AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bad Idea AI (BAD) හි මිල කීයද? Bad Idea AI (BAD)හි සජීවී මිල 0.00000001354 USD වේ. Bad Idea AI (BAD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bad Idea AI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.27M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BADහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00000001354 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bad Idea AI (BAD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bad Idea AI (BAD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 610.78T USD වේ. Bad Idea AI (BAD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bad Idea AI (BAD) හි ඉහළම මිල 0.00000009894 USD වේ. Bad Idea AI (BAD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bad Idea AI (BAD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 119.93K USD වේ.

