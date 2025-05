BAD

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

නමBAD

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1248

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම618,569,095,920,127.5

උපරිම සැපයුම831,041,059,897,327

මුළු සැපයුම829,489,818,339,148

සංසරණ අනුපාතය0.7443%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.00000019534950314,2023-08-13

අඩුම මිල0.000000000065979197,2023-05-05

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

