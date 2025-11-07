xMoney මිල(XMN)
xMoney (XMN) තත්ය කාලීන මිල $ 0.04231. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.04036 ක අවම අගයක් සහ $ 0.04655 ක උපරිම අගයක් අතර XMN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XMNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.11390037525327498 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.019550382433716446 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XMN පසුගිය පැය තුල, -1.08% කින්, පැය 24 තුල, -0.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
SUI
xMoney හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 361.84K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් XMN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 423.10M කි.
අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා xMoneyහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0001188
|-0.27%
|දින 30 යි
|$ +0.03731
|+746.20%
|දින 60 යි
|$ +0.03731
|+746.20%
|දින 90 යි
|$ +0.03731
|+746.20%
අද, XMN එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0001188 (-0.27%) ක වෙනසක් වාර්තා කර ඇත.
පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.03731 (+746.20%) කින් ඉහළ ගියේය.
දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, XMN එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.03731 (+746.20%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.
දින 90 ප්රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.03731 (+746.20%), කින් චලනය විය.
xMoney (XMN) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්යද?
දැන් xMoney මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.
xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.
MEXC වෙතින් xMoney ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ xMoney ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.
අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XMN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ xMoney ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.
අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ xMoney මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ xMoney (XMN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ xMoney (XMN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? xMoney සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් xMoney මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
xMoneyXMN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XMN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
xMoney මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් xMoney MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.
xMoney පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:
