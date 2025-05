ANyONe Protocol (ANYONE) යනු කුමක්ද

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

MEXC වෙතින් ANyONe Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ANyONe Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ANYONE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ANyONe Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ANyONe Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ANyONe Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ANyONe Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ANYONE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ANyONe Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ANyONe Protocol මිල ඉතිහාසය

ANYONEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ANYONEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ANyONe Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ANyONe Protocol (ANYONE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ANyONe Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ANyONe Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1ANYONE සිට VNDවෙත ₫ 13,976.9091 1ANYONE සිට AUDවෙත A$ 0.844905 1ANYONE සිට GBPවෙත £ 0.408825 1ANYONE සිට EURවෙත € 0.485139 1ANYONE සිට USDවෙත $ 0.5451 1ANYONE සිට MYRවෙත RM 2.338479 1ANYONE සිට TRYවෙත ₺ 21.133527 1ANYONE සිට JPYවෙත ¥ 79.595502 1ANYONE සිට RUBවෙත ₽ 43.809687 1ANYONE සිට INRවෙත ₹ 46.676913 1ANYONE සිට IDRවෙත Rp 9,084.996366 1ANYONE සිට KRWවෙත ₩ 761.308464 1ANYONE සිට PHPවෙත ₱ 30.394776 1ANYONE සිට EGPවෙත £E. 27.47304 1ANYONE සිට BRLවෙත R$ 3.068913 1ANYONE සිට CADවෙත C$ 0.757689 1ANYONE සිට BDTවෙත ৳ 66.104277 1ANYONE සිට NGNවෙත ₦ 872.16 1ANYONE සිට UAHවෙත ₴ 22.599846 1ANYONE සිට VESවෙත Bs 50.1492 1ANYONE සිට PKRවෙත Rs 153.156747 1ANYONE සිට KZTවෙත ₸ 278.251746 1ANYONE සිට THBවෙත ฿ 18.195438 1ANYONE සිට TWDවෙත NT$ 16.456569 1ANYONE සිට AEDවෙත د.إ 2.000517 1ANYONE සිට CHFවෙත Fr 0.452433 1ANYONE සිට HKDවෙත HK$ 4.25178 1ANYONE සිට MADවෙත .د.م 5.085783 1ANYONE සිට MXNවෙත $ 10.558587

ANyONe Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ANyONe Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ANyONe Protocol (ANYONE) හි මිල කීයද? ANyONe Protocol (ANYONE)හි සජීවී මිල 0.5451 USD වේ. ANyONe Protocol (ANYONE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ANyONe Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 53.15M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ANYONEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.5451 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ANyONe Protocol (ANYONE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ANyONe Protocol (ANYONE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 97.50M USD වේ. ANyONe Protocol (ANYONE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ANyONe Protocol (ANYONE) හි ඉහළම මිල 2.365 USD වේ. ANyONe Protocol (ANYONE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ANyONe Protocol (ANYONE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 120.40K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

