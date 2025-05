ANYONE

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

නමANYONE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.578

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.39%

සංසරණ සැපයුම97,499,965.5404165

උපරිම සැපයුම100,000,000

මුළු සැපයුම100,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.9749%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ2.2902790570354257,2024-12-01

අඩුම මිල0.22281469458291092,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

