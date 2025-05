Alephium (ALPH) යනු කුමක්ද

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

MEXC වෙතින් Alephium ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Alephium ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ALPH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Alephium ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Alephium මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Alephium මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Alephium,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ALPH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alephiumමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Alephium මිල ඉතිහාසය

ALPHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ALPHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alephium මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Alephium (ALPH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Alephium මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Alephium MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ALPH දේශීය මුදල් වෙත

1ALPH සිට VNDවෙත ₫ 11,546.1423 1ALPH සිට AUDවෙත A$ 0.697965 1ALPH සිට GBPවෙත £ 0.337725 1ALPH සිට EURවෙත € 0.400767 1ALPH සිට USDවෙත $ 0.4503 1ALPH සිට MYRවෙත RM 1.931787 1ALPH සිට TRYවෙත ₺ 17.458131 1ALPH සිට JPYවෙත ¥ 65.752806 1ALPH සිට RUBවෙත ₽ 36.190611 1ALPH සිට INRවෙත ₹ 38.559189 1ALPH සිට IDRවෙත Rp 7,504.996998 1ALPH සිට KRWවෙත ₩ 628.906992 1ALPH සිට PHPවෙත ₱ 25.108728 1ALPH සිට EGPවෙත £E. 22.69512 1ALPH සිට BRLවෙත R$ 2.535189 1ALPH සිට CADවෙත C$ 0.625917 1ALPH සිට BDTවෙත ৳ 54.607881 1ALPH සිට NGNවෙත ₦ 720.48 1ALPH සිට UAHවෙත ₴ 18.669438 1ALPH සිට VESවෙත Bs 41.4276 1ALPH සිට PKRවෙත Rs 126.520791 1ALPH සිට KZTවෙත ₸ 229.860138 1ALPH සිට THBවෙත ฿ 15.031014 1ALPH සිට TWDවෙත NT$ 13.594557 1ALPH සිට AEDවෙත د.إ 1.652601 1ALPH සිට CHFවෙත Fr 0.373749 1ALPH සිට HKDවෙත HK$ 3.51234 1ALPH සිට MADවෙත .د.م 4.201299 1ALPH සිට MXNවෙත $ 8.722311

Alephium සම්පත්

Alephium පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alephium පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Alephium (ALPH) හි මිල කීයද? Alephium (ALPH)හි සජීවී මිල 0.4503 USD වේ. Alephium (ALPH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Alephium හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 49.51M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ALPHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.4503 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Alephium (ALPH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Alephium (ALPH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 109.96M USD වේ. Alephium (ALPH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Alephium (ALPH) හි ඉහළම මිල 4.04 USD වේ. Alephium (ALPH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Alephium (ALPH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 150.42K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

