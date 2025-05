ALPH

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

නමALPH

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.558

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.82%

සංසරණ සැපයුම110,555,665.98941006

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම211,127,028.27112672

සංසරණ අනුපාතය0.1105%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ3.8567149496785995,2024-02-27

අඩුම මිල0.046547973367701154,2023-01-10

පොදු බ්ලොක්චේන්ALPH

