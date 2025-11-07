හුවමාරුවDEX+
Flip Fest
සජීවී AdEx සඳහා අද මිල 0.1316 USD කි. ADX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ADX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ADX ගැන වැඩි විස්තර

ADX මිල තොරතුරු

ADX යනු කුමක්ද

ADX ධවල පත්‍රිකාව

ADX නිල වෙබ් අඩවිය

ADX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ADX මිල පුරෝකථනය

ADX ඉතිහාසය

ADX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ADX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

ADX තත්කාල ගනුදෙනු

ADX USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

AdEx ලාංඡනය

AdEx මිල(ADX)

1 ADX සිට USD සජීවී මිල:

$0.1316
+4.44%1D
USD
AdEx (ADX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:44:27 (UTC+8)

AdEx (ADX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.1251
පැය 24 පහළ
$ 0.1337
24H ඉහළ

$ 0.1251
$ 0.1337
$ 3.708280086517334
$ 0.034879632974
+0.53%

+4.44%

-3.74%

AdEx (ADX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.1316. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.1251 ක අවම අගයක් සහ $ 0.1337 ක උපරිම අගයක් අතර ADX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ADXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 3.708280086517334 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.034879632974 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ADX පසුගිය පැය තුල, +0.53% කින්, පැය 24 තුල, +4.44% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.74% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

AdEx (ADX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.810

$ 19.46M
$ 6.66K
$ 19.74M
147.90M
150,000,000
150,000,000
98.60%

ETH

AdEx හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 19.46M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 6.66K වේ. මුළු සැපයුම 147.90M සමඟින් ADX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 150000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 19.74M කි.

AdEx (ADX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා AdExහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.005595+4.44%
දින 30 යි$ +0.0295+28.89%
දින 60 යි$ +0.0066+5.28%
දින 90 යි$ -0.0093-6.61%
AdEx අද මිල වෙනස

අද, ADX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.005595 (+4.44%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

AdEx දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.0295 (+28.89%) කින් ඉහළ ගියේය.

AdEx දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ADX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.0066 (+5.28%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

AdEx දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0093 (-6.61%), කින් චලනය විය.

AdEx (ADX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් AdEx මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

AdEx (ADX) යනු කුමක්ද

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

MEXC වෙතින් AdEx ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AdEx ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ADX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AdEx ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AdEx මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AdEx මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ AdEx (ADX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ AdEx (ADX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? AdEx සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් AdEx මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AdEx (ADX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AdExADX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ADX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

AdEx (ADX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AdEx මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AdEx MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ADX දේශීය මුදල් වෙත

1 AdEx(ADX) සිට VND
3,463.054
1 AdEx(ADX) සිට AUD
A$0.202664
1 AdEx(ADX) සිට GBP
0.100016
1 AdEx(ADX) සිට EUR
0.113176
1 AdEx(ADX) සිට USD
$0.1316
1 AdEx(ADX) සිට MYR
RM0.548772
1 AdEx(ADX) සිට TRY
5.55352
1 AdEx(ADX) සිට JPY
¥20.1348
1 AdEx(ADX) සිට ARS
ARS$191.000292
1 AdEx(ADX) සිට RUB
10.691184
1 AdEx(ADX) සිට INR
11.67292
1 AdEx(ADX) සිට IDR
Rp2,193.332456
1 AdEx(ADX) සිට PHP
7.782824
1 AdEx(ADX) සිට EGP
￡E.6.22468
1 AdEx(ADX) සිට BRL
R$0.70406
1 AdEx(ADX) සිට CAD
C$0.185556
1 AdEx(ADX) සිට BDT
16.034144
1 AdEx(ADX) සිට NGN
189.080248
1 AdEx(ADX) සිට COP
$504.213556
1 AdEx(ADX) සිට ZAR
R.2.287208
1 AdEx(ADX) සිට UAH
5.528516
1 AdEx(ADX) සිට TZS
T.Sh.323.3412
1 AdEx(ADX) සිට VES
Bs30.0048
1 AdEx(ADX) සිට CLP
$124.0988
1 AdEx(ADX) සිට PKR
Rs36.954596
1 AdEx(ADX) සිට KZT
69.153168
1 AdEx(ADX) සිට THB
฿4.259892
1 AdEx(ADX) සිට TWD
NT$4.074336
1 AdEx(ADX) සිට AED
د.إ0.482972
1 AdEx(ADX) සිට CHF
Fr0.10528
1 AdEx(ADX) සිට HKD
HK$1.022532
1 AdEx(ADX) සිට AMD
֏50.32384
1 AdEx(ADX) සිට MAD
.د.م1.227828
1 AdEx(ADX) සිට MXN
$2.442496
1 AdEx(ADX) සිට SAR
ريال0.4935
1 AdEx(ADX) සිට ETB
Br20.251924
1 AdEx(ADX) සිට KES
KSh17.001404
1 AdEx(ADX) සිට JOD
د.أ0.0933044
1 AdEx(ADX) සිට PLN
0.484288
1 AdEx(ADX) සිට RON
лв0.57904
1 AdEx(ADX) සිට SEK
kr1.260728
1 AdEx(ADX) සිට BGN
лв0.222404
1 AdEx(ADX) සිට HUF
Ft44.071524
1 AdEx(ADX) සිට CZK
2.77676
1 AdEx(ADX) සිට KWD
د.ك0.0402696
1 AdEx(ADX) සිට ILS
0.430332
1 AdEx(ADX) සිට BOB
Bs0.90804
1 AdEx(ADX) සිට AZN
0.22372
1 AdEx(ADX) සිට TJS
SM1.213352
1 AdEx(ADX) සිට GEL
0.356636
1 AdEx(ADX) සිට AOA
Kz120.623244
1 AdEx(ADX) සිට BHD
.د.ب0.0496132
1 AdEx(ADX) සිට BMD
$0.1316
1 AdEx(ADX) සිට DKK
kr0.851452
1 AdEx(ADX) සිට HNL
L3.466344
1 AdEx(ADX) සිට MUR
6.04044
1 AdEx(ADX) සිට NAD
$2.28326
1 AdEx(ADX) සිට NOK
kr1.34232
1 AdEx(ADX) සිට NZD
$0.232932
1 AdEx(ADX) සිට PAB
B/.0.1316
1 AdEx(ADX) සිට PGK
K0.55272
1 AdEx(ADX) සිට QAR
ر.ق0.479024
1 AdEx(ADX) සිට RSD
дин.13.369244
1 AdEx(ADX) සිට UZS
soʻm1,566.666416
1 AdEx(ADX) සිට ALL
L11.0215
1 AdEx(ADX) සිට ANG
ƒ0.235564
1 AdEx(ADX) සිට AWG
ƒ0.23688
1 AdEx(ADX) සිට BBD
$0.2632
1 AdEx(ADX) සිට BAM
KM0.222404
1 AdEx(ADX) සිට BIF
Fr387.0356
1 AdEx(ADX) සිට BND
$0.17108
1 AdEx(ADX) සිට BSD
$0.1316
1 AdEx(ADX) සිට JMD
$21.07574
1 AdEx(ADX) සිට KHR
530.6441
1 AdEx(ADX) සිට KMF
Fr55.272
1 AdEx(ADX) සිට LAK
2,860.869508
1 AdEx(ADX) සිට LKR
රු40.0722
1 AdEx(ADX) සිට MDL
L2.249044
1 AdEx(ADX) සිට MGA
Ar592.7922
1 AdEx(ADX) සිට MOP
P1.051484
1 AdEx(ADX) සිට MVR
2.02664
1 AdEx(ADX) සිට MWK
MK227.68116
1 AdEx(ADX) සිට MZN
MT8.41582
1 AdEx(ADX) සිට NPR
रु18.64772
1 AdEx(ADX) සිට PYG
933.3072
1 AdEx(ADX) සිට RWF
Fr190.6884
1 AdEx(ADX) සිට SBD
$1.083068
1 AdEx(ADX) සිට SCR
1.955576
1 AdEx(ADX) සිට SRD
$5.0666
1 AdEx(ADX) සිට SVC
$1.148868
1 AdEx(ADX) සිට SZL
L2.280628
1 AdEx(ADX) සිට TMT
m0.461916
1 AdEx(ADX) සිට TND
د.ت0.38822
1 AdEx(ADX) සිට TTD
$0.889616
1 AdEx(ADX) සිට UGX
Sh460.0736
1 AdEx(ADX) සිට XAF
Fr74.7488
1 AdEx(ADX) සිට XCD
$0.35532
1 AdEx(ADX) සිට XOF
Fr74.7488
1 AdEx(ADX) සිට XPF
Fr13.5548
1 AdEx(ADX) සිට BWP
P1.767388
1 AdEx(ADX) සිට BZD
$0.2632
1 AdEx(ADX) සිට CVE
$12.612544
1 AdEx(ADX) සිට DJF
Fr23.2932
1 AdEx(ADX) සිට DOP
$8.463196
1 AdEx(ADX) සිට DZD
د.ج17.171168
1 AdEx(ADX) සිට FJD
$0.300048
1 AdEx(ADX) සිට GNF
Fr1,144.262
1 AdEx(ADX) සිට GTQ
Q1.008056
1 AdEx(ADX) සිට GYD
$27.525456
1 AdEx(ADX) සිට ISK
kr16.5816

AdEx සම්පත්

AdEx පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල AdEx වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AdEx පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

AdEx (ADX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ADX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.1316 USD වේ.
ADX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ADX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.1316 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
AdEx හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ADX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 19.46M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ADX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ADX හි සංසරණ සැපයුම 147.90M USD වේ.
ADX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
3.708280086517334 USD ක ATH මිලක් ADX අත්කර ගති.
ADX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.034879632974 USD ක ATL මිලක් ADX අත්කර ගති.
ADX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ADX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 6.66K USD වේ.
මේ වසර තුලදී ADX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ADX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ADX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
AdEx (ADX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

