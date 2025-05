Alchemy (ACH) යනු කුමක්ද

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

MEXC වෙතින් Alchemy ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Alchemy ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ACH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Alchemy ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Alchemy මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Alchemy මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Alchemy,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ACH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alchemyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Alchemy මිල ඉතිහාසය

ACHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ACHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alchemy මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Alchemy (ACH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Alchemy මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Alchemy MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ACH දේශීය මුදල් වෙත

1ACH සිට VNDවෙත ₫ 676.66599 1ACH සිට AUDවෙත A$ 0.0409045 1ACH සිට GBPවෙත £ 0.0197925 1ACH සිට EURවෙත € 0.0234871 1ACH සිට USDවෙත $ 0.02639 1ACH සිට MYRවෙත RM 0.1129492 1ACH සිට TRYවෙත ₺ 1.0220847 1ACH සිට JPYවෙත ¥ 3.8489815 1ACH සිට RUBවෙත ₽ 2.1204365 1ACH සිට INRවෙත ₹ 2.2576645 1ACH සිට IDRවෙත Rp 439.8331574 1ACH සිට KRWවෙත ₩ 36.909054 1ACH සිට PHPවෙත ₱ 1.4704508 1ACH සිට EGPවෙත £E. 1.3239863 1ACH සිට BRLවෙත R$ 0.1485757 1ACH සිට CADවෙත C$ 0.0366821 1ACH සිට BDTවෙත ৳ 3.2003153 1ACH සිට NGNවෙත ₦ 42.224 1ACH සිට UAHවෙත ₴ 1.0941294 1ACH සිට VESවෙත Bs 2.42788 1ACH සිට PKRවෙත Rs 7.4147983 1ACH සිට KZTවෙත ₸ 13.4710394 1ACH සිට THBවෙත ฿ 0.8803704 1ACH සිට TWDවෙත NT$ 0.7964502 1ACH සිට AEDවෙත د.إ 0.0968513 1ACH සිට CHFවෙත Fr 0.0219037 1ACH සිට HKDවෙත HK$ 0.205842 1ACH සිට MADවෙත .د.م 0.2462187 1ACH සිට MXNවෙත $ 0.5117021

Alchemy සම්පත්

Alchemy පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alchemy පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Alchemy (ACH) හි මිල කීයද? Alchemy (ACH)හි සජීවී මිල 0.02639 USD වේ. Alchemy (ACH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Alchemy හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 238.22M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ACHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02639 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Alchemy (ACH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Alchemy (ACH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 9.03B USD වේ. Alchemy (ACH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Alchemy (ACH) හි ඉහළම මිල 0.2 USD වේ. Alchemy (ACH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Alchemy (ACH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.08M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.