Abelian (ABEL) යනු කුමක්ද

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

MEXC වෙතින් Abelian ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Abelian ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ABEL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Abelian ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Abelian මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Abelian මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Abelian,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ABEL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Abelianමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Abelian මිල ඉතිහාසය

ABELහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ABELහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Abelian මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Abelian (ABEL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Abelian මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Abelian MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ABEL දේශීය මුදල් වෙත

1ABEL සිට VNDවෙත ₫ 1,348.46019 1ABEL සිට AUDවෙත A$ 0.0815145 1ABEL සිට GBPවෙත £ 0.0394425 1ABEL සිට EURවෙත € 0.0468051 1ABEL සිට USDවෙත $ 0.05259 1ABEL සිට MYRවෙත RM 0.2256111 1ABEL සිට TRYවෙත ₺ 2.0389143 1ABEL සිට JPYවෙත ¥ 7.6791918 1ABEL සිට RUBවෙත ₽ 4.2266583 1ABEL සිට INRවෙත ₹ 4.5032817 1ABEL සිට IDRවෙත Rp 876.4996494 1ABEL සිට KRWවෙත ₩ 73.347273 1ABEL සිට PHPවෙත ₱ 2.9329443 1ABEL සිට EGPවෙත £E. 2.650536 1ABEL සිට BRLවෙත R$ 0.2960817 1ABEL සිට CADවෙත C$ 0.0731001 1ABEL සිට BDTවෙත ৳ 6.3775893 1ABEL සිට NGNවෙත ₦ 84.144 1ABEL සිට UAHවෙත ₴ 2.1803814 1ABEL සිට VESවෙත Bs 4.83828 1ABEL සිට PKRවෙත Rs 14.7762123 1ABEL සිට KZTවෙත ₸ 26.8450914 1ABEL සිට THBවෙත ฿ 1.7554542 1ABEL සිට TWDවෙත NT$ 1.5871662 1ABEL සිට AEDවෙත د.إ 0.1930053 1ABEL සිට CHFවෙත Fr 0.0436497 1ABEL සිට HKDවෙත HK$ 0.410202 1ABEL සිට MADවෙත .د.م 0.4906647 1ABEL සිට MXNවෙත $ 1.0186683

Abelian සම්පත්

Abelian පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Abelian පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Abelian (ABEL) හි මිල කීයද? Abelian (ABEL)හි සජීවී මිල 0.05259 USD වේ. Abelian (ABEL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Abelian හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.25M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ABELහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.05259 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Abelian (ABEL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Abelian (ABEL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 99.90M USD වේ. Abelian (ABEL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Abelian (ABEL) හි ඉහළම මිල 1.998 USD වේ. Abelian (ABEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Abelian (ABEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 35.22K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

