ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

නමABEL

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1309

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.09%

සංසරණ සැපයුම101,193,984

උපරිම සැපයුම225,180,000

මුළු සැපයුම121,773,965

සංසරණ අනුපාතය0.4493%

නිකුත් කළ දිනය2022-04-17 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල1.1 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.5703190389504647,2024-01-12

අඩුම මිල0.03026414280417002,2024-11-12

පොදු බ්ලොක්චේන්ABEL

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.