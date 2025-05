AASToken (AAST) යනු කුමක්ද

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

MEXC වෙතින් AASToken ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AASToken ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AAST ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AASToken ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AASToken මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AASToken මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AASToken,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AAST හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AASTokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AASToken මිල ඉතිහාසය

AASTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AASTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AASToken මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AASToken (AAST) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AASToken මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AASToken MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AAST දේශීය මුදල් වෙත

1AAST සිට VNDවෙත ₫ 221.307471 1AAST සිට AUDවෙත A$ 0.01337805 1AAST සිට GBPවෙත £ 0.00647325 1AAST සිට EURවෙත € 0.00768159 1AAST සිට USDවෙත $ 0.008631 1AAST සිට MYRවෙත RM 0.03694068 1AAST සිට TRYවෙත ₺ 0.33427863 1AAST සිට JPYවෙත ¥ 1.25883135 1AAST සිට RUBවෙත ₽ 0.69350085 1AAST සිට INRවෙත ₹ 0.73838205 1AAST සිට IDRවෙත Rp 143.84994246 1AAST සිට KRWවෙත ₩ 12.0713166 1AAST සිට PHPවෙත ₱ 0.48091932 1AAST සිට EGPවෙත £E. 0.43301727 1AAST සිට BRLවෙත R$ 0.04859253 1AAST සිට CADවෙත C$ 0.01199709 1AAST සිට BDTවෙත ৳ 1.04668137 1AAST සිට NGNවෙත ₦ 13.8096 1AAST සිට UAHවෙත ₴ 0.35784126 1AAST සිට VESවෙත Bs 0.794052 1AAST සිට PKRවෙත Rs 2.42505207 1AAST සිට KZTවෙත ₸ 4.40578026 1AAST සිට THBවෙත ฿ 0.28793016 1AAST සිට TWDවෙත NT$ 0.26048358 1AAST සිට AEDවෙත د.إ 0.03167577 1AAST සිට CHFවෙත Fr 0.00716373 1AAST සිට HKDවෙත HK$ 0.0673218 1AAST සිට MADවෙත .د.م 0.08052723 1AAST සිට MXNවෙත $ 0.16735509

AASToken සම්පත්

AASToken පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AASToken පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AASToken (AAST) හි මිල කීයද? AASToken (AAST)හි සජීවී මිල 0.008631 USD වේ. AASToken (AAST) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AASToken හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AASTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.008631 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AASToken (AAST) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AASToken (AAST) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. AASToken (AAST) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AASToken (AAST) හි ඉහළම මිල 37.785 USD වේ. AASToken (AAST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AASToken (AAST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 10.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.