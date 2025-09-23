MEXC හි පහසුවෙන් TOP Network (TOP) මිලදී ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගන්න. ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්, බැංකු මාරුව සහ P2P සමඟ මිලදී ගැනීම් සඳහා පියවරෙන් පියවර මාර්ගෝපදේශය. අදම පිවිසෙන්න!MEXC හි පහසුවෙන් TOP Network (TOP) මිලදී ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගන්න. ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්, බැංකු මාරුව සහ P2P සමඟ මිලදී ගැනීම් සඳහා පියවරෙන් පියවර මාර්ගෝපදේශය. අදම පිවිසෙන්න!

TOP Network

TOP Network (TOP) මිලදී ගන්නේ කෙසේද මාර්ගෝපදේශය

ක්‍රිප්ටෝ සාක්ෂරතාව සඳහා ඔබේ පළමු පියවර තැබීමට ඔබට උදව් කිරීමට MEXC මෙහි ඇත. MEXC වැනි මධ්‍යගත හුවමාරු වලින් TOP Network (TOP) මිලදී ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ අපගේ මාර්ගෝපදේශය ගවේෂණය කරන්න.
සම්පූර්ණ පින්තූරය ලබා ගන්න! TOP මිල ගණන් සහ ප්‍රස්තාර පරීක්ෂා කරන්න.

TOP Network මිලදී ගන්නේ කෙසේද?

MEXC හි පහසුවෙන් TOP Network (TOP) මිලදී ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගන්න. මිලියන ගණනක් විශ්වාස කරන ක්‍රිප්ටෝ වේදිකාවක MEXC හි TOP Network මිලදී ගෙන TOP Network වෙළඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙම මාර්ගෝපදේශය ආවරණය කරයි.

පියවර 1

ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වී KYC සම්පූර්ණ කරන්න

පළමුව, ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වී MEXC හි KYC සම්පූර්ණ කරන්න. ඔබට ඔබගේ දුරකථන අංකය හෝ ඊමේල් ලිපිනය භාවිතයෙන් MEXC හි නිල වෙබ් අඩවියෙන් හෝ MEXC යෙදුමෙන් එසේ කළ හැකිය.
පියවර 2

ඔබේ මුදල් පසුම්බියට USDT, USDC, හෝ USDE එක් කරන්න.

USDT, USDC, සහ USDE MEXC මත වෙළඳාම් කිරීමට පහසුකම් සපයයි. ඔබට බැංකු මාරුව, OTC හෝ P2P වෙළඳාම හරහා USDT, USDC සහ USDE මිලදී ගත හැකිය.

පියවර 3

තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාම් පිටුවට යන්න

MEXC වෙබ් අඩවියේ, ඉහළ තීරුවේ ඇති තත්කාල ගනුදෙනු මත ක්ලික් කර ඔබ කැමති ටෝකන සොයන්න.
පියවර 4

ඔබේ ටෝකන තෝරන්න

ලබා ගත හැකි ටෝකන 2703 කට වැඩි ගණනක් සමඟින්, ඔබට පහසුවෙන් Bitcoin, Ethereum සහ ප්‍රවණතා ටෝකන මිලදී ගත හැකිය.
පියවර 5

ඔබේ මිලදී ගැනීම සම්පූර්ණ කරන්න

ඔබේ දේශීය මුදලින් ටෝකන් ප්‍රමාණය හෝ ඊට සමාන අගයක් ඇතුළත් කරන්න. මිලදී ගන්න ක්ලික් කරන්න, එවිට TOP Network මුදල් ක්ෂණිකව ඔබේ මුදල් පසුම්බියට බැර වේ.
TOP Network (TOP) මිලදී ගන්නේ කෙසේද මාර්ගෝපදේශය

MEXC සමඟ TOP Network මිලදී ගත යුත්තේ ඇයි?

අපව TOP Network මිලදී ගැනීමට හොඳම ක්‍රිප්ටෝ වේදිකාව බවට පත් කරමින්, MEXC එහි විශ්වසනීයත්වය, ගැඹුරු ද්‍රවශීලතාව සහ විවිධ ටෝකන තේරීම් සඳහා ප්‍රසිද්ධය.

ලබා ගත හැකි පුළුල්ම තේරීම්වලින් එකක් වන ටෝකන 2,800+ කට ප්‍රවේශය
මධ්‍යගත හුවමාරු අතර වේගවත්ම ටෝකන් ලැයිස්තුගත කිරීම්
තෝරා ගැනීමට ගෙවීම් ක්‍රම 100+
ක්‍රිප්ටෝ කර්මාන්තයේ අඩුම ගාස්තු
MEXC සමඟ TOP Network මිලදී ගත යුත්තේ ඇයි?

මිලියන සංඛ්‍යාත පරිශීලකයින් සමඟ එක් වී අදම MEXC සමඟ TOP Network මිලදී ගන්න.

100+ ගෙවීම් ක්‍රම සමඟ TOP Network මිලදී ගන්න

ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට TOP Network (TOP) මිලදී ගැනීම පහසු කරමින් MEXC ගෙවීම් විකල්ප 100 කට වඩා වැඩි ගණනකට සහාය දක්වයි. ඔබ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම හෝ දේශීය ගෙවීම් නාලිකාවලට කැමති වුවත්, ඔබේ අවශ්‍යතාවලට ගැළපෙන ක්‍රමයක් ඔබට සොයා ගත හැකිය. දැන් MEXC හි ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ විවිධ ගෙවීම් ක්‍රම ගවේෂණය කරන්න!

TOP Network මිලදී ගැනීමට හොඳම ගෙවීම් ක්‍රම 3

ක්‍රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පත්

ක්‍රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පත්

වීසා හෝ මාස්ටර් කාඩ් භාවිතයෙන් TOP Network ක්ෂණිකව මිලදී ගන්න. මෙය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳුන් සඳහා වේගවත්ම සහ ආරක්ෂිතම විකල්පයයි. එයට අවශ්‍ය වන්නේ සම්පූර්ණ කරන ලද KYC සත්‍යාපනය පමණි.

බැංකු මාරු කිරීම්

බැංකු මාරු කිරීම්

එය විශාල TOP Network මිලදී ගැනීම් සඳහා බැංකු මාරුව හරහා ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීමට වඩාත් සුදුසුය! එය SEPA, SWIFT වැනි ගෝලීය මාර්ග හරහා සහ ඔබේ කලාපය අනුව දේශීය ජාල හරහා විශ්වාසදායක පියවීමක් ලබා දෙයි.

සමාන සිට සමාන (P2P)

සමාන සිට සමාන (P2P)

ඔබ කැමති දේශීය මුදල් වර්ගයෙන් වෙනත් පරිශීලකයින්ගෙන් සෘජුවම TOP Network මිලදී ගැනීමට MEXC හි P2P වෙළඳපොළ භාවිත කරන්න. අරමුදල් ආරක්ෂිතව භාරකාර ගිණුමක තබා ඇති අතර ගෙවීම තහවුරු කළ විට පමණක්, සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 30 ක් ඇතුළත මුදා හරිනු ලැබේ.

වෙනත් දේශීය ගෙවීම් විකල්ප

වෙනත් දේශීය ගෙවීම් විකල්ප

ඔබගේ රට අනුව, PIX, PayNow, GCash සහ තවත් බොහෝ කලාපීය ක්‍රම සඳහාද MEXC සහාය දක්වයි. පහසු පියවර 3 කින් ක්ෂණිකව ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න

පහසුවෙන් TOP Network අත්පත් කර ගැනීමට තවත් ක්‍රම 3 ක්

MEXC පූර්ව වෙළඳපොළ

MEXC පූර්ව වෙළඳපොළ

MEXC හි පූර්ව-වෙළඳපොළ වෙළඳාම සමඟ එහි නිල ලැයිස්තුගත කිරීමට පෙර TOP Network මිලදී ගන්න හෝ විකුණන්න. මෙම විකල්පය ඔබට කඩිනම් ආරම්භයක් දෙමින් ටෝකන Spot වෙළෙඳපොළ තුළ සජීවී වීමට පෙර ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. තවද, සියලු වෙළඳාම් ආරක්ෂා කර ලැයිස්තුගත කිරීමෙන් පසු ස්වයංක්‍රීයව පියවනු ලැබේ.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad හරහා නව ටෝකන ව්‍යාපෘති සඳහා මුල් ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. MX හෝ USDT ආයෝජනය කිරීමෙන්, ඔබට විවෘත වෙළඳපොළට පැමිණීමට පෙර, බොහෝ විට ඉහළ තරඟකාරී මිල ගණන් යටතේ ටෝකන වෙන් කිරීම් ලබා ගත හැකිය!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+ සමඟ නොමිලේ TOP Network එයාර්ඩ්‍රොප් උපයා ගැනීමට සරල වේදිකාවේ කාර්ය සම්පූර්ණ කරන්න. සුදුසුකම් ලැබීමට දෛනික කාර්ය සහ අභියෝගවලට සහභාගී වන්න. එය ඔබගේ ක්‍රිප්ටෝ කළඹ වර්ධනය කිරීමට සහ නව ටෝකන සොයා ගැනීමට පහසු, ශුන්‍ය පිරිවැය ක්‍රමයකි.

ක්‍රමය කුමක් වුවත්, ඔබගේ ගනුදෙනු බහු-ස්තර ආරක්ෂක ප්‍රොටෝකෝල සහ තථ්‍ය කාල අනුපාත අගුලු දැමීම සමගින් ආරක්ෂා කර ඇත. TOP Network මිලදී ගැනීම ආරක්ෂිත, වේගවත් සහ ප්‍රවේශ විය හැකි බව MEXC සහතික කරයි.

TOP Network (TOP) මිලදී ගත යුතු ස්ථානය

ඔබට TOP Network (TOP) පහසුවෙන් මිලදී ගත හැක්කේ කොහෙන්දැයි ඔබ කල්පනා කරනවා විය හැකිය. පිළිතුර ඔබේ ගෙවීම් මනාප සහ වෙළඳ අත්දැකීම මත රඳා පවතී. ඔබට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත, Apple Payම් හෝ බැංකු මාරුව වැනි ක්‍රම භාවිතයෙන් ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වේදිකාවකින් TOP මිලදී ගත හැකිය. විකල්පයක් ලෙස, ඔබට DEX හෝ P2P හරහා TOP දාම-මත මිලදී ගත හැකිය!

මධ්‍යගත හුවමාරු (CEX)—ආරම්භකයින් ඔවුන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ ගමන ආරම්භ කරන ස්ථානය
විමධ්‍යගත හුවමාරු (DEX) - පාලනයට ප්‍රමුඛත්වය දෙන උසස් පරිශීලකයින්
සමාන සිට සමාන (P2P) වේදිකා—අවදානම් කළමනාකරණය සහිත නම්‍යශීලී පරිශීලකයින්

මධ්‍යගත හුවමාරු (CEX)—ආරම්භකයින් ඔවුන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ ගමන ආරම්භ කරන ස්ථානය

MEXC වැනි මධ්‍යගත හුවමාරු බොහෝ විට ආරම්භකයින්ට වඩාත් හිතකර විසඳුම වේ. ඔබට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්, Apple Pay, බැංකු මාරු කිරීම් හෝ Stablecoin භාවිතයෙන් සෘජුවම TOP මිලදී ගත හැකිය. CEX විනිවිද පෙනෙන මිලකරණය, උසස් ආරක්ෂාව සහ තථ්‍ය කාල TOP Network මිල ප්‍රස්තාර සහ වෙළඳ ඉතිහාසය වැනි මෙවලම් වෙත ප්‍රවේශය ද ලබා දේ.

CEX හරහා මිලදී ගන්නා ආකාරය:

  1. පියවර 1
    MEXC හා එක් වන්න

    ගිණුමක් සාදා අනන්‍යතා සත්‍යාපනය (KYC) සම්පූර්ණ කිරීම.

  2. පියවර 2
    තැන්පත් කරන්න

    ෆියට් හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් භාවිතයෙන් අරමුදල් තැන්පත් කරන්න.

  3. පියවර 3
    සොයන්න

    වෙළඳ අංශයේ TOP සඳහා සොයන්න.

  4. පියවර 4
    වෙළඳාම් කරන්න

    වෙළඳපොළ තුළ හෝ සීමා මිලට මිලදී ගැනීමට ඇණවුමක් කරන්න.

විමධ්‍යගත හුවමාරු (DEX) - පාලනයට ප්‍රමුඛත්වය දෙන උසස් පරිශීලකයින්

එය දාම-මත ලබා ගත හැකි නම්, ඔබට විමධ්‍යගත හුවමාරුවලින් ද TOP මිලදී ගත හැකිය. MEXC හි DEX+, Uniswap, PancakeSwap වැනි DEX අතරමැදියන් නොමැතිව සෘජු පසුම්බියේ සිට පසුම්බිය දක්වා වෙළඳාමට ඉඩ සලසයි, නමුත් ඔබ ගෑස් ගාස්තු සහ ලිස්සා යාම වැනි දේවල් කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

DEX හරහා මිලදී ගන්නා ආකාරය:

  1. පියවර 1
    පසුම්බිය සකසන්න

    MetaMask වැනි Web3 පසුම්බියක් ස්ථාපනය කර සහාය දක්වන මූලික ටෝකනය (උදා: ETH හෝ BNB) සමඟ එයට අරමුදල් සපයන්න.

  2. පියවර 2
    සම්බන්ධ කරන්න

    DEX වේදිකාවකට පිවිස ඔබේ පසුම්බිය සම්බන්ධ කරන්න.

  3. පියවර 3
    හුවමාරු කරන්න

    TOP සොයන්න සහ ටෝකන ගිවිසුම තහවුරු කරන්න.

  4. පියවර 4
    වෙළඳාම තහවුරු කරන්න

    මුදල ඇතුළත් කරන්න, ලිස්සා යාම සමාලෝචනය කරන්න, සහ දාම-මත ගනුදෙනුව අනුමත කරන්න.

සමාන සිට සමාන (P2P) වේදිකා—අවදානම් කළමනාකරණය සහිත නම්‍යශීලී පරිශීලකයින්

ඔබ දේශීය ගෙවීම් ක්‍රම භාවිතයෙන් TOP මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, P2P වේදිකා හොඳ විකල්පයකි. MEXC හි P2P වෙළඳපොළ ඔබට බැංකු මාරු කිරීම්, ඊ-පසුම්බි හෝ මුදල් සඳහා පවා සහාය ඇතිව සත්‍යාපිත පරිශීලකයින්ගෙන් සෘජුවම ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

P2P හරහා මිලදී ගන්නා ආකාරය:

  1. පියවර 1
    MEXC ලබා ගන්න

    නොමිලේ MEXC ගිණුමක් තනා KYC සත්‍යාපනය සම්පූර්ණ කරන්න.

  2. පියවර 2
    P2P වෙත යන්න

    P2P අංශයට ගොස් ඔබේ දේශීය මුදල් වර්ගය තෝරන්න.

  3. පියවර 3
    විකුණුම්කරු තෝරන්න

    ඔබේ ගෙවීම් ක්‍රමයට සහාය දක්වන සත්‍යාපිත විකුණුම්කරුවෙකු තෝරන්න.

  4. පියවර 4
    ගෙවීම සම්පූර්ණයි

    සෘජුවම ගෙවන්න, තහවුරු කිරීමෙන් පසු ක්‍රිප්ටෝ ඔබේ MEXC පසුම්බියට මුදා හරිනු ලැබේ.

ඔබ TOP Network (TOP) මිලදී ගැනීමට හොඳම ස්ථානය සොයන්නේ නම්, විශේෂයෙන් ඔබ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක්, Apple Pay හෝ ෆියට් භාවිත කරන්නේ නම්, MEXC වැනි මධ්‍යගත වේදිකා පහසුම සහ ආරක්ෂිතම මාර්ගය ලබා දෙයි. DEXs දාම-මත පරිශීලකයින් සඳහා නම්‍යශීලී බවක් ලබා දෙන අතර, P2P දේශීය මුදල් සහාය අවශ්‍ය අයට ගැළපේ.
ඔබගේ තේරීම කුමක් වුවත්, අදම MEXC සමඟ විශ්වාසයෙන් ආරම්භ කිරීමට ඔබගේ නොමිලේ ගිණුම තනන්න.

TOP Network (TOP) තොරතුරු

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

නිල වෙබ් අඩවිය:https://www.topnetwork.org/
බ්ලොක් ගවේෂකය:https://www.topscan.io/

මෙම සතියේ වෙළෙන්දන් මිලදී ගන්නා ටෝකන මොනවාද?

මේවා සතියේ උණුසුම්ම ප්‍රවණතා ටෝකන වන අතර, දැවැන්ත අවධානයක් දිනා ගනී! MEXC හිදී මෙම ටෝකන සහ තවත් බොහෝ දේ ගවේෂණය කරන්න. අතිශය අඩු ගාස්තු සමඟ වෙළඳාම් කර වඩාත් පුළුල් ද්‍රවශීලතාවට ප්‍රවේශ වන්න.

TOP Network මිලදී ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වීඩියෝ මාර්ගෝපදේශ

ඔබට එක් එක් පියවර දැකිය හැකි විට ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නා ආකාරය දැන ගැනීම පහසු වේ. අපගේ ආරම්භක-හිතකාමී වීඩියෝ නිබන්ධන කාඩ්පත, බැංකු මාරුව හෝ P2P භාවිතයෙන් TOP Network මිලදී ගැනීමේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබව ගෙන යයි. එක් එක් වීඩියෝව පැහැදිලි, ආරක්ෂිත සහ අනුගමනය කිරීමට පහසු, දෘශ්‍ය ඉගෙන ගන්නන් සඳහා පරිපූර්ණයි.
දැන් නරඹා MEXC හි TOP Network තුළ ආයෝජනය කිරීම ආරම්භ කරන්න.

  • වීඩියෝ මාර්ගෝපදේශය: ඩෙබිට් / ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් සමඟ TOP Network මිලදී ගන්නේ කෙසේද?

    TOP Network මිලදී ගැනීමට වේගවත්ම ක්‍රමය සොයනවාද? MEXC හි ඔබගේ ඩෙබිට් හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත භාවිතයෙන් ක්ෂණිකව TOP මිලදී ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගන්න. ඉක්මන් හා කරදරයකින් තොර අත්දැකීමක් සොයන ආරම්භකයින් සඳහා මෙම ක්‍රමය වඩාත් සුදුසුය.

  • වීඩියෝ මාර්ගෝපදේශය: P2P වෙළඳාම හරහා ෆියට් සමග TOP Network මිලදී ගන්නේ කෙසේද?

    වෙනත් පරිශීලකයින්ගෙන් කෙලින්ම TOP Network මිලදී ගැනීමට කැමතිද? අපගේ P2P වෙළඳ වේදිකාව ඔබට බහු ගෙවීම් ක්‍රම භාවිත කරමින් ආරක්ෂිතව TOP සඳහා ෆියට් මුදල් හුවමාරු කර ගැනීමට ඉඩ සලසයි. MEXC P2P සමඟ ආරක්ෂිතව ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට මෙම මාර්ගෝපදේශය නරඹන්න.

  • වීඩියෝ මාර්ගෝපදේශය: තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාම සමඟ TOP මිලදී ගන්නේ කෙසේද?

    ඔබේ TOP Network මිලදී ගැනීම් කෙරෙහි පූර්ණ පාලනය අවශ්‍යද? තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාම ඔබට TOP වෙළඳපොළ මිලට මිලදී ගැනීමට හෝ වඩා හොඳ ගනුදෙනු සඳහා සීමිත ඇණවුම් නියම කිරීමට ඉඩ සලසයි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනුවල BTC වෙළඳාම් කිරීම පිළිබඳව ඔබ දැන ගත යුතු සියල්ල මෙම වීඩියෝවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

MEXC හි අතිශය අඩු ගාස්තු සමඟ TOP Network මිලදී ගන්න

MEXC හි TOP Network (TOP) මිලදී ගැනීම යනු ඔබේ මුදලට වැඩි වටිනාකමක් ලබා දීමයි. වෙළඳපොළ තුළ ඇති අඩුම ගාස්තු සහිත ක්‍රිප්ටෝ වේදිකාවලින් එකක් ලෙස, MEXC ඔබේ පළමු වෙළඳාමෙන් පිරිවැය අඩු කිරීමට උපකාරී වේ.

Spot වෙළඳ ගාස්තු:
--
සාදන්නා
--
ගන්නා
Futures වෙළඳ ගාස්තු:
--
සාදන්නා
--
ගන්නා

MEXC හි තරඟකාරී වෙළඳ ගාස්තු පරීක්ෂා කරන්න

තවද, ඔබට MEXC හි Zero Fee Fest හරහා කිසිදු ගාස්තුවකින් තොරව තෝරා ගත් Spot ටෝකන වෙළඳාම් කළ හැකිය.

මිලදී ගැනීමට හොඳම ශුන්‍ය ගාස්තු වෙළඳ යුගල 5

අනාගත ගනුදෙනු
වෙළඳ යුගලයමිලවෙනස
තත්කාල ගනුදෙනු
වෙළඳ යුගලයමිලවෙනස
අදම TOP Network මිලදී ගැනීම ආරම්භ කරන්න—සහ අඩු ගාස්තු සමඟ වැඩි ක්‍රිප්ටෝ භුක්ති විඳින්න.

පසුගිය පැය 24 තුළ, MEXC පරිශීලකයින් 0,000 TOP, 0,000 USDT ක මුළු එකතුවක් මිලදී ගෙන ඇත.

විස්තීරණ ද්‍රවශීලතාව

TOP Network (TOP) මිලදී ගැනීමට ඉහළම උපාය මාර්ග 3

බුද්ධිමත් ආයෝජනය ආරම්භ වන්නේ ශක්තිමත් සැලැස්මකිනි. පැහැදිලි උපාය මාර්ගයක් භාවිත කිරීම චිත්තවේගීය තීරණ අඩු කිරීමට, වෙළඳපොළ අවදානම කළමනාකරණය කිරීමට සහ කාලයත් සමඟ විශ්වාසය ගොඩනඟා ගැනීමට උපකාරී වේ.

TOP Network මිලදී ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ජනප්‍රිය උපාය මාර්ග තුනක් මෙන්න:

1.ඩොලර්-පිරිවැය සාමාන්‍යකරණය (DCA)

වෙළඳපොළ මිල කුමක් වුවත්, නිශ්චිත කාලාන්තරවලදී ස්ථාවර මුදලක් TOP හි ආයෝජනය කරන්න. මෙය කාලයත් සමඟ මිල අස්ථාවරත්වය සුමට කිරීමට උපකාරී වේ.

2.ප්‍රවණතා පාදක ඇතුළත් වීම

TOP ඉහළ යන ගම්‍යතාව හෝ ප්‍රධාන ප්‍රතිරෝධක මට්ටම් බිඳ දැමීමේ ලකුණු පෙන්වන විට වෙළඳපොළට ඇතුළු වන්න. මෙම ප්‍රවේශය නිශ්චිත පතුල් කාල නිර්ණය කිරීමට වඩා තහවුරු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

3.Ladder මිලදී ගැනීම

විවිධ මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම් කිහිපයක් සිදු කරන්න. මෙය ඔබේ ඇතුළත් වීමේ අවදානම පතුරුවන අතර විවිධ වෙළඳපොළ මට්ටම් හරහා සහභාගී වීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

එක් එක් උපාය මාර්ගය විවිධ අවදානම් පැතිකඩ සහ වෙළඳපොළ තත්ත්වවලට ගැළපේ. TOP Network හෝ ඕනෑම ක්‍රිප්ටෝ වත්කමක ආයෝජනය කිරීමට පෙර සෑම විටම ඔබේම පර්යේෂණ (DYOR) සිදු කරන්න.

ඔබේ TOP Network ආරක්ෂිතව ගබඩා කරන ආකාරය

TOP Network (TOP) මිලදී ගැනීමෙන් පසු, ඔබේ වත්කම් සුරක්ෂිත කිරීම ඊළඟ වැදගත් පියවරයි. වාසනාවකට, ටෝකනයක් ගබඩා කිරීම තරමක් පහසුය.

MEXC හි ගබඩා විකල්ප:

MEXC පසුම්බිය

TOP ඔබගේ MEXC ගිණුම් පසුම්බියේ ස්වයංක්‍රීයව ගබඩා වේ. අරමුදල් ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය (2FA), උසස් සංකේතනය සහ ශීත ගබඩා යටිතල පහසුකම් මගින් ආරක්ෂා කර ඇත.

බාහිර පසුම්බි

සම්පූර්ණ පාලනය සඳහා ඔබට පුද්ගලික පසුම්බියකට TOP මුදල් ආපසු ලබා ගත හැකිය. මෙයට එදිනෙදා ප්‍රවේශය සඳහා මෘදුකාංග පසුම්බි (උදා: MetaMask, Trust Wallet) හෝ උපරිම ආරක්ෂාව සහිත නොබැඳි, දිගු කාලීන ගබඩා කිරීම සඳහා ශීත පසුම්බි (උදා: Ledger, Trezor) ඇතුළත් වේ.

ශීත පසුම්බියක ක්‍රිප්ටෝ ගබඩා කිරීම ඔබේ පුද්ගලික යතුරු නොබැඳිව තබා ගන්නා අතර, හැක් කිරීමේ හෝ තතුබෑමේ ප්‍රහාර අවදානම් අඩු කරයි. දිගු කාලීනව රැඳී සිටීමට සැලසුම් කරන පරිශීලකයින් සඳහා එය වඩාත් කැමති විකල්පයකි.

ඔබේ ඉලක්කවලට වඩාත්ම ගැළපෙන ක්‍රමය තෝරන්න. MEXC පහසුව සහ පාලනය යන දෙකටම සහාය දක්වයි.

TOP Network (TOP) විකුණන ආකාරය

ඔබ මුදල් ලබා ගැනීම, ටෝකන මාරු කිරීම හෝ වෙළඳපොළ ප්‍රවණතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම වැනි කවරක් කළද, TOP Network විකිණීම සඳහා MEXC බහු ආරක්ෂිත සහ නම්‍යශීලී විකල්ප සපයයි.

Spot වෙළඳපොළ
Spot වෙළඳපොළ

වෙළඳපොළ මිලට ක්ෂණිකව TOP විකුණන්න හෝ ඔබේම සීමා ඇණවුමක් සකසන්න. ඉක්මන් වෙළඳාම් සඳහා හෝ USDT වැනි Stablecoin බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසුය.

P2P වෙළඳාම
P2P වෙළඳාම

වෙනත් පරිශීලකයින්ට සෘජුවම TOP විකුණා ඔබ කැමති ගෙවීම් ක්‍රමය හරහා දේශීය මුදල් ලබා ගන්න. MEXC හි භාරකාර ආරක්ෂණය සෑම ගනුදෙනුවක්ම ආරක්ෂිත සහ සත්‍යාපනය කර ඇති බව සහතික කරයි.

පූර්ව-වෙළඳපොළ
පූර්ව-වෙළඳපොළ

තෝරා ගත් ටෝකන සඳහා, MEXC නිල ලැයිස්තුගත කිරීමට පෙර විකිණීමට ඔබට ඉඩ සලසමින්, පූර්ව-වෙළඳපොළ වෙළඳාම පිරිනමයි. මෙය මුල් හිමිකරුවන්ට මිල සොයා ගැනීම සහ ද්‍රවශීලතාව සම්බන්ධයෙන් අද්විතීය වාසියක් ලබා දෙයි.

MEXC පරිවර්තකය
MEXC පරිවර්තකය

MEXC හි පරිවර්තක මෙවලම භාවිතයෙන් TOP ක්ෂණිකව USDT, BTC හෝ වෙනත් ප්‍රධාන ටෝකන බවට පරිවර්තනය කරන්න. පැහැදිලි අනුපාත සහ ශුන්‍ය ලිස්සා යාමක් සහිත වේගවත්, එක්-ක්ලික් කිරීමක පරිවර්තන සඳහා එය පරිපූර්ණයි.

එක් එක් ක්‍රමය MEXC හි උසස් ආරක්ෂක පද්ධති, තථ්‍ය කාල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ එන්ජිම සහ 24/7 පාරිභෝගික සේවාව මගින් බලගැන්වේ—එබැවින් ඔබට විශ්වාසයෙන් යුතුව TOP Network විකිණිය හැකිය.

ටෝකන TOP ක් මිලදී ගැනීමෙන් පසු ඔබට කළ හැක්කේ කුමක්ද?

ඔබ ඔබේ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගත් පසු, MEXC හි අවස්ථා අසීමිතයි. ඔබට තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ තුළ වෙළඳාම් කිරීමට, අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම ගවේෂණය කිරීමට හෝ සුවිශේෂී ත්‍යාග උපයා ගැනීමට අවශ්‍ය වුවද, MEXC ඔබේ ක්‍රිප්ටෝ අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පුළුල් පරාසයක විශේෂාංග සපයයි.

ඔබට අවශ්‍ය සියලු MEXC විශේෂාංග ඉහළම මට්ටමේ ආරක්ෂාවකින් සහ 24/7 සහායෙන් බලගැන්වී ඇත. නවතම TOP Network (TOP) මිල ගවේෂණය කරන්න, ඉදිරි TOP Network මිල පුරෝකථන පරීක්ෂා කරන්න, හෝ එහි TOP ඓතිහාසික කාර්ය සාධනයට අදම පිවිසෙන්න!

ආයෝජනය කිරීමට පෙර ඔබ දැන ගත යුතු ක්‍රිප්ටෝ වත්කම් අවදානම්

ක්‍රිප්ටෝ වත්කම්වල ආයෝජනය කිරීම ඉහළ විභව ප්‍රතිලාභ ලබා දිය හැකි නමුත්, එය සැලකිය යුතු අවදානම් ද ගෙන එයි. TOP Network හෝ වෙනත් ඕනෑම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වර්ගයක් මිලදී ගැනීමට පෙර මෙම අවදානම් තේරුම් ගැනීම වැදගත් වේ.

සලකා බැලිය යුතු ප්‍රධාන වෙළඳ අවදානම්:

අස්ථාවරත්වය
ඔබේ ආයෝජන වටිනාකමට බලපාමින්, ක්‍රිප්ටෝ මිල ගණන් කෙටි කාලයක් තුළ තියුණු ලෙස උච්ඡාවචනය විය හැකිය.
නියාමන අවිනිශ්චිතතාව
රජයේ රෙගුලාසිවල වෙනස්කම් හෝ ආයෝජක ආරක්ෂණ නොමැතිකම ප්‍රවේශයට සහ නීත්‍යනුකූලභාවයට බලපෑ හැකිය.
ද්‍රවශීලතා අවදානම
ස්ථාවර මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම අපහසු කරමින්, සමහර ටෝකනවල අඩු වෙළඳ පරිමාවක් තිබිය හැකිය.
සංකීර්ණත්වය
විශේෂයෙන් ආරම්භකයින් සඳහා, ක්‍රිප්ටෝ පද්ධති තේරුම් ගැනීමට අපහසු විය හැකි අතර, එය දුර්වල තීරණ ගැනීමට හේතු විය හැකිය.
වංචා සහ යථාර්ථවාදී නොවන හිමිකම් පෑම්
සහතික කිරීම්, ව්‍යාජ දීමනා හෝ සත්‍ය වීමට නොහැකි තරම් හොඳ යැයි හැඟෙන දීමනා පිළිබඳව සැම විටම ප්‍රවේශම් වන්න.
මධ්‍යගත කිරීමේ අවදානම
තනි වත්කමක් හෝ කාණ්ඩයක් මත අධික ලෙස විශ්වාසය තැබීමෙන් ඔබට වැඩියෙන් අලාභ සිදු විය හැකිය.

TOP Network හි ආයෝජනය කිරීමට පෙර, ඔබේම පර්යේෂණ (DYOR) කිරීමට සහ ව්‍යාපෘතිය සහ වෙළඳපොළ තත්ත්වය යන දෙකම තේරුම් ගැනීමට වග බලා ගන්න. දැනුවත් තීරණ වඩා හොඳ ප්‍රතිඵලවලට මඟ පාදයි. MEXC හි Crypto Pulse හිදී දැන් වැඩි විස්තර දැන ගන්න සහ අදම TOP Network (TOP) > මිල පරීක්ෂා කරන්න!

නිතර අසන ප්‍රශ්න (FAQ)

    1. මට දැන්ම TOP Network මිලදී ගත හැක්කේ කෙසේද?

  • දැන්ම TOP මිලදී ගැනීමට, නොමිලේ MEXC ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න, USDT හෝ ෆියට් තැන්පත් කරන්න, ඉන්පසු Spot වෙළඳපොළට ගොස් වෙළඳපොළ හෝ සීමා මිල භාවිත කර මිලදී ගැනීමේ ඇණවුමක් සිදු කරන්න.

    • 2. මට TOP Network මිලදී ගත හැක්කේ කොහෙන්ද?

  • ඔබට TOP Network MEXC වැනි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වේදිකාවලින් මිලදී ගත හැකිය, එය ගැඹුරු ද්‍රවශීලතාව, අතිශය අඩු ගාස්තු, වේගවත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බාධාවකින් තොර ෆියට්-ටු-ක්‍රිප්ටෝ ඔන්-රැම්ප් ලබා දෙයි, සියල්ල ආරක්ෂිත වත්කම් ගබඩාවෙන් බලගැන්වේ.

    • 3. දැන් Bitcoin වලින් $1,000 කීයද?

  • සජීවී BTC මිල මත පදනම්ව Bitcoin හි $1,000 වටිනාකම නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ. වත්මන් පරිවර්තනය ලබා ගැනීමට සහ BTC $1,000 කොපමණ ප්‍රමාණයක් මිලදී ගනීදැයි බැලීමට තථ්‍ය කාල Bitcoin මිල පරීක්ෂා කරන්න.

    • 4. මට $10 සමග TOP Network හි ආයෝජනය කළ හැකිද?

  • ඔව්, ඔබට $10 වැනි සුළු මුදලකින් TOP ආයෝජනය කළ හැකිය! ආරම්භකයින්ට විශාල ප්‍රාග්ධනයකින් තොරව ආරම්භ කිරීමට ඉඩ දෙමින්, USDT හෝ ෆියට් හි කුඩා තැන්පතු සඳහා MEXC සහාය දක්වයි.

    • 5. USDT වලින් TOP 1 ක් කීයද?

  • USDT වලින් TOP 1 ක මිල වෙළඳපොළ සමඟ උච්ඡාවචනය වේ. යාවත්කාලීන අනුපාත, ප්‍රස්තාරගත කිරීම සහ සජීවී වෙළඳපොළ ගැඹුර බැලීමට MEXC හි TOP මිල පිටුවට පිවිසෙන්න.

    • 6. TOP Network මිලදී ගැනීම ආරක්ෂිතද?

  • MEXC හි TOP Network මිලදී ගැනීම ආරක්ෂිතයි: වේදිකාව ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය, සංකේතනය කළ ගබඩාව, KYC සත්‍යාපනය සහ ශීත පසුම්බි භාරකාරත්වය භාවිත කරයි.

    • 7. TOP Network හි මිල මෙතරම් නිතර වෙනස් වන්නේ ඇයි?

  • වෙළඳපොළ සැපයුම-ඉල්ලුම, ප්‍රවෘත්ති, වෙළඳ පරිමාව සහ ආයෝජක හැඟීම් හේතුවෙන් TOP Network වැනි ක්‍රිප්ටෝ වත්කම් ඉතා අස්ථාවර වේ. අස්ථාවරත්වය සාමාන්‍යයි, එබැවින් අවදානම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා DCA වැනි උපාය මාර්ග සලකා බලන්න.

    • 8. මට TOP Network මිලදී ගැනීමට භාවිත කළ හැකි ගෙවීම් ක්‍රම මොනවාද?

  • MEXC හි, ඔබට ක්‍රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පත්, Apple Pay, බැංකු මාරු කිරීම්, P2P, හෝ stablecoin තැන්පතු භාවිතයෙන් TOP මිලදී ගත හැකිය. මෙම නම්‍යශීලීභාවය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හෝ Apple Pay සමඟ TOP Network මිලදී ගැනීම ඉතා සරල බවට පත් කරයි.

    • 9. මට TOP Network මිලදී ගැනීමට KYC අවශ්‍යද?

  • ඔව්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හෝ බැංකු තැන්පතු වැනි ෆියට් ඔන්-රැම්ප් විකල්ප අගුළු හැරීමට MEXC හට KYC සත්‍යාපනය (අනන්‍යතා සත්‍යාපනය) අවශ්‍ය වේ. එය වේදිකා ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කරන අතර අනුකූලතාවට සහාය වේ.

    • 10. TOP මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය අවම මුදල කොපමණද?

  • MEXC හි Spot වෙළඳපො‍ළ තුළ, ඔබට බොහෝ විට අවම වශයෙන් 10 USDT සමඟ TOP මිලදී ගැනීම ආරම්භ කළ හැකි අතර, එය නව ආයෝජකයින් සඳහා ආරම්භක-හිතකාමී වේ.

    • 11. ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතකින් TOP Network මිලදී ගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගත වේද?

  • ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හෝ MEXC හි Apple Pay සමඟ කරන මිලදී ගැනීම් සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් ක්ෂණික වේ—අරමුදල් ඔබේ ගිණුමට වහාම හෝ මිනිත්තු කිහිපයක් ඇතුළත පැමිණේ, එබැවින් ඔබට වහාම TOP Network වෙළඳාම් කළ හැකිය.

    • 12. TOP Network මිලදී ගැනීම සඳහා අමතර ගාස්තු තිබේද?

  • MEXC Spot වෙළඳපොළවල TOP Network වෙළඳාම් කිරීමේදී අඩු සාදන්නා/ගන්නා ගාස්තු හෝ 0% නිෂ්පාදක ගාස්තු පවා ඇතුළත් විය හැකිය. කාඩ්පත් මිලදී ගැනීම් හෝ P2P වෙළඳාම් සඳහා ජාල හෝ සේවා ගාස්තු අය විය හැකිය. MEXC හි ගාස්තු කාල සටහන පරීක්ෂා කරන්න.

    • 13. මිලදී ගැනීමෙන් පසු මට MEXC හි TOP ගබඩා කළ හැකිද?

  • ඔව්! ඔබ TOP මිලදී ගත් පසු, එය බහු-ස්තර සංකේතනය, 2FA, ආපසු ගැනීමේ සාධුලේඛන සහ ශීත ගබඩා උපස්ථය මගින් ආරක්ෂා කර ඇති ඔබේ MEXC පසුම්බියේ පවතී.

    • 14. මා බාහිර පසුම්බියකට TOP මාරු කරන්නේ කෙසේද?

  • MEXC වෙතින් TOP ඉවත් කිරීමට, "ආපසු ගන්න" වෙත ගොස්, ඔබගේ බාහිර පසුම්බියේ ලිපිනය (උදා: දෘඪාංග හෝ මෘදුකාංග පසුම්බිය) ඇතුළත් කර තහවුරු කරන්න. නැතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා සෑම විටම ඔබේ ලිපිනය දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න.

    • 15. මට P2P වෙළඳාම භාවිතයෙන් TOP මිලදී ගත හැකිද?

  • ඔව්, MEXC හි P2P වෙළඳපොළ ඔබට පරිශීලකයින්ගෙන් සෘජුවම TOP මිලදී ගැනීමට ඉඩ දෙයි. ඔබේ දේශීය මුදල් වර්ගය, ගෙවීමේ ක්‍රමය තෝරා, භාරකාර ආරක්ෂාව සමඟ මිලදී ගැනීම සම්පූර්ණ කරන්න.

    • 16. TOP සඳහා පූර්ව වෙළඳපොළ කුමක්ද?

  • TOP අලුතින් ලැයිස්තුගත කර ඇත්නම්, MEXC විසින් පූර්ව-වෙළඳපොළ වෙළඳ සිදුවීම් පිරිනැමිය හැකිය. මෙම මුල් වෙළඳ කවුළු පොදු Spot ලැයිස්තුගත කිරීම් ආරම්භ වීමට පෙර හිමියන්ට මිලදී ගැනීමට/විකිණීමට ඉඩ සලසයි.

    • 17. Uniswap වැනි DEX හි TOP ලබා ගත හැකිද?

  • TOP Ethereum මත පදනම් වූවක් නම් හෝ වෙනත් සහාය දක්වන දාම මත නම්, එය Uniswap හෝ PancakeSwap වැනි DEX මත වෙළඳාම් කළ හැකිය. මේ සඳහා පසුම්බි, ගෑස් ගාස්තු සහ ලිස්සා යාම කළමනාකරණය කිරීම අවශ්‍ය වේ.

    • 18. මා තථ්‍ය කාල TOP මිල ප්‍රස්තාර පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

  • MEXC ටෝකන මිල පිටුවල සජීවී TOP මිල ප්‍රස්තාර, පරිමා මිතික සහ ගැඹුරු මෙවලම් සපයයි. මිල චලනය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ඇතුල් වීමේ හෝ පිටවීමේ ස්ථාන සැලසුම් කිරීමට මේවා භාවිත කරන්න.

    • 19. TOP මිලදී ගැනීමේදී මට සීමා නැවතුම් හෝ ලාභ ගැනීම් ඇණවුමක් සිදු කළ හැකිද?

  • ඔව්, MEXC නැවතුම්-සීමා, ලාභ-ගැනීම් සහ OCO වැනි උසස් ඇණවුම් වර්ග සඳහා සහාය දක්වයි. මේවා TOP මිලදී ගැනීමේදී හෝ විකිණීමේදී ඔබේ උපාය මාර්ගය ස්වයංක්‍රීය කිරීමට උපකාරී වේ.

    • 20. TOP Network හොඳ දිගුකාලීන ආයෝජනයක්ද?

  • දිගුකාලීන ආයෝජන සඳහා TOP Network සුදුසුද යන්න රඳා පවතින්නේ එහි මූලික කරුණු සහ ඔබේම ඉලක්ක මතය. කැපවීමට පෙර ව්‍යාපෘතිය, ටෝකන භාවිතය, සංවර්ධන කණ්ඩායම සහ මාර්ග සිතියම පිළිබඳ පර්යේෂණ කරන්න.

    • 21. මා TOP මිලදී ගන්නා විට හෝ විකුණන විට බදු ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?

  • බදු නීති රට අනුව වෙනස් වේ. බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල, TOP Network මිලදී ගැනීම සඳහා බදු අය නොකෙරේ, නමුත් විකිණීම හෝ වෙළඳාම් කිරීම ප්‍රාග්ධන ලාභ ඇති කළ හැකිය. සෑම විටම දේශීය ගණකාධිකාරීවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න.

    • 22. මට TOP මිලදී ගැනීමට Apple Pay භාවිත කළ හැකිද?

  • ඔව්, ඔබේ රට/කලාපය තුළ සහාය දක්වන්නේ නම්, Apple Pay භාවිතයෙන් TOP Network මිලදී ගැනීමට MEXC ඉඩ දෙයි. එය ඔබගේ ජංගම උපාංගය භාවිතයෙන් ඔබගේ ගිණුමට අරමුදල් සැපයීමට වේගවත්, ආරක්ෂිත සහ පහසු ක්‍රමයකි.

    • 23. CEX, DEX සහ P2P අතර මිල ගණන් වෙනස් වන්නේ ඇයි?

  • ද්‍රවශීලතාව, ගාස්තු, පැතිරීම සහ පරිශීලක ඉල්ලුම හේතුවෙන් මිල ගණන් වෙනස් වේ. MEXC වැනි CEX සාමාන්‍යයෙන් තද පැතිරීම් ලබා දෙන අතර, DEX සහ P2P හි වාරික පිරිවැය හෝ ලිස්සා යාම ඇතුළත් විය හැකිය.

    • 24. MEXC හි TOP Network මිලදී ගැනීමේදී ගැටළු ඇති වුවහොත් මා කළ යුත්තේ කුමක්ද?

  • TOP Network මිලදී ගැනීමේදී ඔබට කිසියම් ගැටළුවක් ඇති වුවහොත්, වහාම MEXC පාරිභෝගික සේවය අමතන්න. ගැටලුව පිළිබඳ විස්තර සපයන්න, එවිට ඔවුන් ගැටලුව සත්‍යාපනය කර විසඳීමට ඔබට සහාය වනු ඇත.

MEXC පරිවර්තකය

160+ ෆියට් මුදල් වර්ග සමඟ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න

ක්‍රිප්ටෝ - Fiat කැල්කියුලේටරය

TOP Network (TOP) වෙළඳාම් දත්ත

තත්කාල ගනුදෙනු සහ අනාගත ගනුදෙනු හි TOP Networkවෙළඳාම් කිරීමට විවිධ ක්‍රම

MEXC හි ලියාපදිංචි වී ඔබේ පළමු USDT හෝ TOPටෝකනය සාර්ථක ලෙස මිලදී ගැනීමෙන් පසු, ඔබට ඉහළ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා තත්කාල ගනුදෙනු හි හෝ අනාගත ගනුදෙනු හි TOP Network වෙළඳාම් කිරීම ආරම්භ කළ හැක.

