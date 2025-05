TOP Network (TOP) යනු කුමක්ද

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

MEXC වෙතින් TOP Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TOP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TOP Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TOP Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TOP Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TOP Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TOP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TOP Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TOP Network මිල ඉතිහාසය

TOPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TOPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TOP Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TOP Network (TOP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TOP Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TOP Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TOP දේශීය මුදල් වෙත

1TOP සිට VNDවෙත ₫ 4.6487133 1TOP සිට AUDවෙත A$ 0.000282828 1TOP සිට GBPවෙත £ 0.000135975 1TOP සිට EURවෙත € 0.000161357 1TOP සිට USDවෙත $ 0.0001813 1TOP සිට MYRවෙත RM 0.000775964 1TOP සිට TRYවෙත ₺ 0.00701631 1TOP සිට JPYවෙත ¥ 0.026424475 1TOP සිට RUBවෙත ₽ 0.01459465 1TOP සිට INRවෙත ₹ 0.015508402 1TOP සිට IDRවෙත Rp 2.972130672 1TOP සිට KRWවෙත ₩ 0.25356618 1TOP සිට PHPවෙත ₱ 0.010112914 1TOP සිට EGPවෙත £E. 0.009092195 1TOP සිට BRLවෙත R$ 0.001022532 1TOP සිට CADවෙත C$ 0.000252007 1TOP සිට BDTවෙත ৳ 0.022042454 1TOP සිට NGNවෙත ₦ 0.29008 1TOP සිට UAHවෙත ₴ 0.00752395 1TOP සිට VESවෙත Bs 0.0166796 1TOP සිට PKRවෙත Rs 0.051097592 1TOP සිට KZTවෙත ₸ 0.092640674 1TOP සිට THBවෙත ฿ 0.006022786 1TOP සිට TWDවෙත NT$ 0.005468008 1TOP සිට AEDවෙත د.إ 0.000665371 1TOP සිට CHFවෙත Fr 0.000150479 1TOP සිට HKDවෙත HK$ 0.00141414 1TOP සිට MADවෙත .د.م 0.001684277 1TOP සිට MXNවෙත $ 0.003528098

TOP Network සම්පත්

TOP Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TOP Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TOP Network (TOP) හි මිල කීයද? TOP Network (TOP)හි සජීවී මිල 0.0001813 USD වේ. TOP Network (TOP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TOP Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.61M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TOPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001813 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TOP Network (TOP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TOP Network (TOP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 14.40B USD වේ. TOP Network (TOP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TOP Network (TOP) හි ඉහළම මිල 0.0007993 USD වේ. TOP Network (TOP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TOP Network (TOP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 245.25 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

