Что такое ZOO

Токеномика ZOO Crypto World (ZOO) Откройте для себя ключевую информацию о ZOO Crypto World (ZOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ZOO Crypto World (ZOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZOO Crypto World (ZOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,48K $ 18,48K $ 18,48K Общее предложение: $ 101,05M $ 101,05M $ 101,05M Оборотное предложение: $ 101,05M $ 101,05M $ 101,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,48K $ 18,48K $ 18,48K Исторический максимум: $ 25,74 $ 25,74 $ 25,74 Исторический минимум: $ 0,00000829 $ 0,00000829 $ 0,00000829 Текущая цена: $ 0,00018291 $ 0,00018291 $ 0,00018291 Узнайте больше о цене ZOO Crypto World (ZOO) Купить ZOO сейчас!

Информация о ZOO Crypto World (ZOO) Официальный сайт: https://zoogame.finance/

Токеномика ZOO Crypto World (ZOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZOO Crypto World (ZOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZOO, изучите текущую цену ZOO!

Прогноз цены ZOO Хотите узнать, куда может двигаться ZOO? Наша страница прогноза цены ZOO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZOO прямо сейчас!

