Токеномика Zenlink Network (ZLK) Откройте для себя ключевую информацию о Zenlink Network (ZLK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zenlink Network (ZLK) Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. Официальный сайт: https://zenlink.pro/ Купить ZLK сейчас!

Токеномика и анализ цен Zenlink Network (ZLK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zenlink Network (ZLK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75,92K $ 75,92K $ 75,92K Общее предложение: $ 71,41M $ 71,41M $ 71,41M Оборотное предложение: $ 54,45M $ 54,45M $ 54,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 99,57K $ 99,57K $ 99,57K Исторический максимум: $ 4,4 $ 4,4 $ 4,4 Исторический минимум: $ 0,00133491 $ 0,00133491 $ 0,00133491 Текущая цена: $ 0,00139432 $ 0,00139432 $ 0,00139432 Узнайте больше о цене Zenlink Network (ZLK)

Токеномика Zenlink Network (ZLK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zenlink Network (ZLK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZLK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZLK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZLK, изучите текущую цену ZLK!

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