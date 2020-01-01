Токеномика Zasset zUSD (ZUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Zasset zUSD (ZUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zasset zUSD (ZUSD) A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy. Официальный сайт: https://horizonprotocol.com Купить ZUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Zasset zUSD (ZUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zasset zUSD (ZUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 395,09K $ 395,09K $ 395,09K Общее предложение: $ 473,33K $ 473,33K $ 473,33K Оборотное предложение: $ 473,33K $ 473,33K $ 473,33K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 395,09K $ 395,09K $ 395,09K Исторический максимум: $ 1,36 $ 1,36 $ 1,36 Исторический минимум: $ 0,178833 $ 0,178833 $ 0,178833 Текущая цена: $ 0,833072 $ 0,833072 $ 0,833072 Узнайте больше о цене Zasset zUSD (ZUSD)

Токеномика Zasset zUSD (ZUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zasset zUSD (ZUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZUSD, изучите текущую цену ZUSD!

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