Токеномика ZALPHA (ZALPHA)

Токеномика ZALPHA (ZALPHA)

Откройте для себя ключевую информацию о ZALPHA (ZALPHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZALPHA (ZALPHA)

ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins.

It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights.

ZapAlpha combines:

  1. Bots that automatically track and analyze tokens for you.

  2. A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you.

  3. A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies.

Официальный сайт:
https://zapalpha.xyz/
Whitepaper:
https://zapalpha.gitbook.io/zapalpha

Токеномика и анализ цен ZALPHA (ZALPHA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZALPHA (ZALPHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,84K
$ 9,84K$ 9,84K
Общее предложение:
$ 991,77M
$ 991,77M$ 991,77M
Оборотное предложение:
$ 991,77M
$ 991,77M$ 991,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,84K
$ 9,84K$ 9,84K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ZALPHA (ZALPHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZALPHA (ZALPHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZALPHA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZALPHA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZALPHA, изучите текущую цену ZALPHA!

Прогноз цены ZALPHA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.