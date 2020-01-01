Токеномика Yumi ($YUMI) Откройте для себя ключевую информацию о Yumi ($YUMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yumi ($YUMI) Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well. Официальный сайт: https://cuteyumi.xyz/ Купить $YUMI сейчас!

Токеномика и анализ цен Yumi ($YUMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yumi ($YUMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,67K $ 27,67K $ 27,67K Общее предложение: $ 833,56M $ 833,56M $ 833,56M Оборотное предложение: $ 833,56M $ 833,56M $ 833,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,67K $ 27,67K $ 27,67K Исторический максимум: $ 0,00728927 $ 0,00728927 $ 0,00728927 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Yumi ($YUMI)

Токеномика Yumi ($YUMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yumi ($YUMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $YUMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $YUMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $YUMI, изучите текущую цену $YUMI!

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