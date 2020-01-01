Токеномика Yumi ($YUMI)

Токеномика Yumi ($YUMI)

Откройте для себя ключевую информацию о Yumi ($YUMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yumi ($YUMI)

Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well.

Официальный сайт:
https://cuteyumi.xyz/

Токеномика и анализ цен Yumi ($YUMI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yumi ($YUMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,67K
$ 27,67K$ 27,67K
Общее предложение:
$ 833,56M
$ 833,56M$ 833,56M
Оборотное предложение:
$ 833,56M
$ 833,56M$ 833,56M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 27,67K
$ 27,67K$ 27,67K
Исторический максимум:
$ 0,00728927
$ 0,00728927$ 0,00728927
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Yumi ($YUMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yumi ($YUMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $YUMI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $YUMI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $YUMI, изучите текущую цену $YUMI!

Прогноз цены $YUMI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.