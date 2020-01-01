Токеномика Yuku AI (YUKU)

Токеномика Yuku AI (YUKU)

Откройте для себя ключевую информацию о Yuku AI (YUKU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yuku AI (YUKU)

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

Официальный сайт:
https://yuku.app/
Whitepaper:
https://yuku.app/whitepaper

Токеномика и анализ цен Yuku AI (YUKU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yuku AI (YUKU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M
Общее предложение:
$ 998,24M
$ 998,24M$ 998,24M
Оборотное предложение:
$ 252,23M
$ 252,23M$ 252,23M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,32M
$ 4,32M$ 4,32M
Исторический максимум:
$ 0,008205
$ 0,008205$ 0,008205
Исторический минимум:
$ 0,0031116
$ 0,0031116$ 0,0031116
Текущая цена:
$ 0,00432337
$ 0,00432337$ 0,00432337

Токеномика Yuku AI (YUKU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yuku AI (YUKU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YUKU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YUKU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YUKU, изучите текущую цену YUKU!

Прогноз цены YUKU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.