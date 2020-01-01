Токеномика Yuku AI (YUKU) Откройте для себя ключевую информацию о Yuku AI (YUKU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yuku AI (YUKU) Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy. Официальный сайт: https://yuku.app/ Whitepaper: https://yuku.app/whitepaper Купить YUKU сейчас!

Токеномика и анализ цен Yuku AI (YUKU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yuku AI (YUKU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Общее предложение: $ 998,24M $ 998,24M $ 998,24M Оборотное предложение: $ 252,23M $ 252,23M $ 252,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,32M $ 4,32M $ 4,32M Исторический максимум: $ 0,008205 $ 0,008205 $ 0,008205 Исторический минимум: $ 0,0031116 $ 0,0031116 $ 0,0031116 Текущая цена: $ 0,00432337 $ 0,00432337 $ 0,00432337 Узнайте больше о цене Yuku AI (YUKU)

Токеномика Yuku AI (YUKU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yuku AI (YUKU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YUKU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YUKU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YUKU, изучите текущую цену YUKU!

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