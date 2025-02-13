Токеномика your outie (OUTIE) Откройте для себя ключевую информацию о your outie (OUTIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о your outie (OUTIE) $outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem. Официальный сайт: https://www.youroutie.xyz Купить OUTIE сейчас!

Токеномика и анализ цен your outie (OUTIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене your outie (OUTIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,85K $ 16,85K $ 16,85K Общее предложение: $ 999,29M $ 999,29M $ 999,29M Оборотное предложение: $ 999,29M $ 999,29M $ 999,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,85K $ 16,85K $ 16,85K Исторический максимум: $ 0,00123193 $ 0,00123193 $ 0,00123193 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене your outie (OUTIE)

Токеномика your outie (OUTIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики your outie (OUTIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OUTIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OUTIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OUTIE, изучите текущую цену OUTIE!

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