Токеномика Yellow Road (ROAD) Откройте для себя ключевую информацию о Yellow Road (ROAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Yellow Road (ROAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yellow Road (ROAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,73K $ 26,73K $ 26,73K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 3,53M $ 3,53M $ 3,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,75K $ 75,75K $ 75,75K Исторический максимум: $ 21,94 $ 21,94 $ 21,94 Исторический минимум: $ 0,00669036 $ 0,00669036 $ 0,00669036 Текущая цена: $ 0,00757468 $ 0,00757468 $ 0,00757468 Узнайте больше о цене Yellow Road (ROAD)

Токеномика Yellow Road (ROAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yellow Road (ROAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROAD, изучите текущую цену ROAD!

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