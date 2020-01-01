Токеномика Yann LeCoin (YANN) Откройте для себя ключевую информацию о Yann LeCoin (YANN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yann LeCoin (YANN) Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career. Официальный сайт: https://www.yann.lol Купить YANN сейчас!

Токеномика и анализ цен Yann LeCoin (YANN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yann LeCoin (YANN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,67K $ 20,67K $ 20,67K Общее предложение: $ 999,32M $ 999,32M $ 999,32M Оборотное предложение: $ 999,32M $ 999,32M $ 999,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,67K $ 20,67K $ 20,67K Исторический максимум: $ 0,00116108 $ 0,00116108 $ 0,00116108 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Yann LeCoin (YANN)

Токеномика Yann LeCoin (YANN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yann LeCoin (YANN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YANN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YANN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YANN, изучите текущую цену YANN!

Прогноз цены YANN Хотите узнать, куда может двигаться YANN? Наша страница прогноза цены YANN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YANN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!