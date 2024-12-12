Токеномика XMONEY (XMONEY) Откройте для себя ключевую информацию о XMONEY (XMONEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XMONEY (XMONEY) Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Официальный сайт: https://xmoney-solana.com/ Купить XMONEY сейчас!

Токеномика и анализ цен XMONEY (XMONEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XMONEY (XMONEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 784,19K $ 784,19K $ 784,19K Общее предложение: $ 999,12M $ 999,12M $ 999,12M Оборотное предложение: $ 999,12M $ 999,12M $ 999,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 784,19K $ 784,19K $ 784,19K Исторический максимум: $ 0,00388614 $ 0,00388614 $ 0,00388614 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00078488 $ 0,00078488 $ 0,00078488 Узнайте больше о цене XMONEY (XMONEY)

Токеномика XMONEY (XMONEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XMONEY (XMONEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XMONEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XMONEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XMONEY, изучите текущую цену XMONEY!

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