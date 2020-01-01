Токеномика Wrapped OrdBridge (WBRGE) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped OrdBridge (WBRGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped OrdBridge (WBRGE) OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. Официальный сайт: https://ordbridge.io/ Whitepaper: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/ Купить WBRGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped OrdBridge (WBRGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped OrdBridge (WBRGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,29K $ 49,29K $ 49,29K Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 109,50M $ 109,50M $ 109,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 94,53K $ 94,53K $ 94,53K Исторический максимум: $ 0,256927 $ 0,256927 $ 0,256927 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00045015 $ 0,00045015 $ 0,00045015 Узнайте больше о цене Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Токеномика Wrapped OrdBridge (WBRGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped OrdBridge (WBRGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WBRGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WBRGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBRGE, изучите текущую цену WBRGE!

Прогноз цены WBRGE Хотите узнать, куда может двигаться WBRGE? Наша страница прогноза цены WBRGE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WBRGE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!