Токеномика Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Токеномика Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped OrdBridge (WBRGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Wrapped OrdBridge (WBRGE)

OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues.

Официальный сайт:
https://ordbridge.io/
Whitepaper:
https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/

Токеномика и анализ цен Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped OrdBridge (WBRGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,29K
$ 49,29K$ 49,29K
Общее предложение:
$ 210,00M
$ 210,00M$ 210,00M
Оборотное предложение:
$ 109,50M
$ 109,50M$ 109,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 94,53K
$ 94,53K$ 94,53K
Исторический максимум:
$ 0,256927
$ 0,256927$ 0,256927
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00045015
$ 0,00045015$ 0,00045015

Токеномика Wrapped OrdBridge (WBRGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped OrdBridge (WBRGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WBRGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WBRGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBRGE, изучите текущую цену WBRGE!

Прогноз цены WBRGE

Хотите узнать, куда может двигаться WBRGE? Наша страница прогноза цены WBRGE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.