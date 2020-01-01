Токеномика Wrapped OrdBridge (WBRGE)
Информация о Wrapped OrdBridge (WBRGE)
OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues.
Токеномика и анализ цен Wrapped OrdBridge (WBRGE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped OrdBridge (WBRGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Wrapped OrdBridge (WBRGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Wrapped OrdBridge (WBRGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов WBRGE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов WBRGE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBRGE, изучите текущую цену WBRGE!
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