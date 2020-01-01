Токеномика Wolf Skull (SKULL) Откройте для себя ключевую информацию о Wolf Skull (SKULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wolf Skull (SKULL) Wolfskull is Matt Furie’s most menacing creation, a main character straight from the pages of his latest comic book ‘Mindviscosity’. He’s back and more menacing with an intense appetite for meme characters – Wolfskull is here to cause havoc, bringing you next level eye candy and an unforgettable journey. Wolfskull token has no association with Matt Furie or his creation “Mindviscosity”. This token is simply paying homage to a beloved meme we all love and recognize. Официальный сайт: https://wolfskull.us/ Купить SKULL сейчас!

Токеномика и анализ цен Wolf Skull (SKULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wolf Skull (SKULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,63K $ 37,63K $ 37,63K Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,63K $ 37,63K $ 37,63K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Wolf Skull (SKULL)

Токеномика Wolf Skull (SKULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wolf Skull (SKULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKULL, изучите текущую цену SKULL!

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