Токеномика и анализ цен Wenpad Labs (LABS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wenpad Labs (LABS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 89,84K $ 89,84K $ 89,84K Общее предложение: $ 88,03M $ 88,03M $ 88,03M Оборотное предложение: $ 88,03M $ 88,03M $ 88,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 89,84K $ 89,84K $ 89,84K Исторический максимум: $ 0,00773763 $ 0,00773763 $ 0,00773763 Исторический минимум: $ 0,00100662 $ 0,00100662 $ 0,00100662 Текущая цена: $ 0,00102054 $ 0,00102054 $ 0,00102054 Узнайте больше о цене Wenpad Labs (LABS) Купить LABS сейчас!

Информация о Wenpad Labs (LABS) Our project is a comprehensive ecosystem on Solana featuring a presale launchpad integrated with Phantom wallet, enabling secure and user-friendly token launches. We offer a free, volume-based Telegram trending platform, ensuring fair exposure without paid placements. Soon, we will launch a Telegram bot to support projects in raising revenue and achieving long-term sustainability. The native token is deflationary and incorporates reflections: transactional taxes are redistributed weekly to holders and a portion is burned, maximizing rewards and maintaining scarcity. Importantly, our system ensures the development team does not sell tokens; all tax proceeds are returned to the community, reinforcing trust and long-term value for holders. Our project is a comprehensive ecosystem on Solana featuring a presale launchpad integrated with Phantom wallet, enabling secure and user-friendly token launches. We offer a free, volume-based Telegram trending platform, ensuring fair exposure without paid placements. Soon, we will launch a Telegram bot to support projects in raising revenue and achieving long-term sustainability. The native token is deflationary and incorporates reflections: transactional taxes are redistributed weekly to holders and a portion is burned, maximizing rewards and maintaining scarcity. Importantly, our system ensures the development team does not sell tokens; all tax proceeds are returned to the community, reinforcing trust and long-term value for holders. Официальный сайт: https://wenpadlabs.com/ Whitepaper: https://www.pdffiller.com/jsfiller-desk15/?traceparent=00-fa53d63747845330f986262db22c5081-0879b538bf806539-00&flat_pdf_quality=high&isShareViaLink=1&requestHash=03f68d9343727600e7b9383b8c314ba8e1aa7df4698bead4810950130e8d9a9d&lang=en&projectId=1853475414&richTextFormatting=true&jsf-page-rearrange-v2=true&jsf-redesign-full=true&isSkipEditorLoadFrequency=true&jsf-probability-70=true&jsf-socket-io=false&jsf-simplified-modes-iteration-1=true&jsf-offline-mode=false&jsf-heading-bold=true&jsf-fake-edit-stream-editing=false&acc-share-button-in-editor=false&jsf-all-tools-tab=false&jsf-all-tools-tab-branch-b=false&isUseStaticImport=true&jsf-editor-pdfjs-five=false&jsf-context-menu-to-right-panel=false&routeId=f28bd322bb1a50cc0ffde09d4ecf1eeb#251392f7f7bb4de883226afcb0ee7be0

Токеномика Wenpad Labs (LABS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wenpad Labs (LABS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LABS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LABS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LABS, изучите текущую цену LABS!

