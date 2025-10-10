Токеномика Wenpad Labs (LABS)

Токеномика Wenpad Labs (LABS)

Откройте для себя ключевую информацию о Wenpad Labs (LABS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:27:57 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Wenpad Labs (LABS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wenpad Labs (LABS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 89,84K
$ 89,84K
Общее предложение:
$ 88,03M
$ 88,03M
Оборотное предложение:
$ 88,03M
$ 88,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 89,84K
$ 89,84K
Исторический максимум:
$ 0,00773763
$ 0,00773763
Исторический минимум:
$ 0,00100662
$ 0,00100662
Текущая цена:
$ 0,00102054
$ 0,00102054

Информация о Wenpad Labs (LABS)

Our project is a comprehensive ecosystem on Solana featuring a presale launchpad integrated with Phantom wallet, enabling secure and user-friendly token launches. We offer a free, volume-based Telegram trending platform, ensuring fair exposure without paid placements. Soon, we will launch a Telegram bot to support projects in raising revenue and achieving long-term sustainability. The native token is deflationary and incorporates reflections: transactional taxes are redistributed weekly to holders and a portion is burned, maximizing rewards and maintaining scarcity. Importantly, our system ensures the development team does not sell tokens; all tax proceeds are returned to the community, reinforcing trust and long-term value for holders.

Официальный сайт:
https://wenpadlabs.com/
Whitepaper:
https://www.pdffiller.com/jsfiller-desk15/?traceparent=00-fa53d63747845330f986262db22c5081-0879b538bf806539-00&flat_pdf_quality=high&isShareViaLink=1&requestHash=03f68d9343727600e7b9383b8c314ba8e1aa7df4698bead4810950130e8d9a9d&lang=en&projectId=1853475414&richTextFormatting=true&jsf-page-rearrange-v2=true&jsf-redesign-full=true&isSkipEditorLoadFrequency=true&jsf-probability-70=true&jsf-socket-io=false&jsf-simplified-modes-iteration-1=true&jsf-offline-mode=false&jsf-heading-bold=true&jsf-fake-edit-stream-editing=false&acc-share-button-in-editor=false&jsf-all-tools-tab=false&jsf-all-tools-tab-branch-b=false&isUseStaticImport=true&jsf-editor-pdfjs-five=false&jsf-context-menu-to-right-panel=false&routeId=f28bd322bb1a50cc0ffde09d4ecf1eeb#251392f7f7bb4de883226afcb0ee7be0

Токеномика Wenpad Labs (LABS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wenpad Labs (LABS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LABS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LABS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LABS, изучите текущую цену LABS!

Прогноз цены LABS

Хотите узнать, куда может двигаться LABS? Наша страница прогноза цены LABS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»