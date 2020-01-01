Токеномика We Will Huddle (HUDDLE) Откройте для себя ключевую информацию о We Will Huddle (HUDDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о We Will Huddle (HUDDLE) $Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem. Официальный сайт: https://huddle.is Купить HUDDLE сейчас!

Токеномика и анализ цен We Will Huddle (HUDDLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене We Will Huddle (HUDDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 99,04K $ 99,04K $ 99,04K Общее предложение: $ 990,98M $ 990,98M $ 990,98M Оборотное предложение: $ 990,98M $ 990,98M $ 990,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 99,04K $ 99,04K $ 99,04K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене We Will Huddle (HUDDLE)

Токеномика We Will Huddle (HUDDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики We Will Huddle (HUDDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HUDDLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HUDDLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUDDLE, изучите текущую цену HUDDLE!

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