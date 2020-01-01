Токеномика Waves Ducks (EGG) Откройте для себя ключевую информацию о Waves Ducks (EGG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Waves Ducks (EGG) Waves Ducks is a game focused on collectible digital duck images in the NFT format. You can collect ducks and share them with other players, as well as breed ducks to get a unique, highly valuable item. Официальный сайт: https://wavesducks.com/ Купить EGG сейчас!

Токеномика и анализ цен Waves Ducks (EGG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Waves Ducks (EGG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 297,49K $ 297,49K $ 297,49K Общее предложение: $ 989,21K $ 989,21K $ 989,21K Оборотное предложение: $ 104,39K $ 104,39K $ 104,39K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,82M $ 2,82M $ 2,82M Исторический максимум: $ 3 737,52 $ 3 737,52 $ 3 737,52 Исторический минимум: $ 1,55 $ 1,55 $ 1,55 Текущая цена: $ 2,85 $ 2,85 $ 2,85 Узнайте больше о цене Waves Ducks (EGG)

Токеномика Waves Ducks (EGG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Waves Ducks (EGG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EGG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EGG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGG, изучите текущую цену EGG!

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