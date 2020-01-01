Токеномика Waves Ducks (EGG)

Токеномика Waves Ducks (EGG)

Откройте для себя ключевую информацию о Waves Ducks (EGG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Waves Ducks (EGG)

Waves Ducks is a game focused on collectible digital duck images in the NFT format.

You can collect ducks and share them with other players, as well as breed ducks to get a unique, highly valuable item.

Официальный сайт:
https://wavesducks.com/

Токеномика и анализ цен Waves Ducks (EGG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Waves Ducks (EGG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 297,49K
$ 297,49K$ 297,49K
Общее предложение:
$ 989,21K
$ 989,21K$ 989,21K
Оборотное предложение:
$ 104,39K
$ 104,39K$ 104,39K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,82M
$ 2,82M$ 2,82M
Исторический максимум:
$ 3 737,52
$ 3 737,52$ 3 737,52
Исторический минимум:
$ 1,55
$ 1,55$ 1,55
Текущая цена:
$ 2,85
$ 2,85$ 2,85

Токеномика Waves Ducks (EGG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Waves Ducks (EGG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EGG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EGG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGG, изучите текущую цену EGG!

Прогноз цены EGG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.