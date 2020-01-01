Токеномика WaultSwap (WEX) Откройте для себя ключевую информацию о WaultSwap (WEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WaultSwap (WEX) WaultSwap is decentralised AMM exchange on Binance Smart chain with additional features where people can earn yield. Официальный сайт: https://wault.finance/ Купить WEX сейчас!

Токеномика и анализ цен WaultSwap (WEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WaultSwap (WEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,79K $ 63,79K $ 63,79K Общее предложение: $ 7,98B $ 7,98B $ 7,98B Оборотное предложение: $ 7,52B $ 7,52B $ 7,52B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,75K $ 67,75K $ 67,75K Исторический максимум: $ 0,381073 $ 0,381073 $ 0,381073 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене WaultSwap (WEX)

Токеномика WaultSwap (WEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WaultSwap (WEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEX, изучите текущую цену WEX!

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