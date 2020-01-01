Токеномика Warped Games (WARPED) Откройте для себя ключевую информацию о Warped Games (WARPED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Warped Games (WARPED) What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling Официальный сайт: https://warped.games/ Whitepaper: https://wp.warped.games/ Купить WARPED сейчас!

Токеномика и анализ цен Warped Games (WARPED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Warped Games (WARPED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,73M $ 3,73M $ 3,73M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 6,73B $ 6,73B $ 6,73B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,54M $ 5,54M $ 5,54M Исторический максимум: $ 0,0033147 $ 0,0033147 $ 0,0033147 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00055414 $ 0,00055414 $ 0,00055414 Узнайте больше о цене Warped Games (WARPED)

Токеномика Warped Games (WARPED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Warped Games (WARPED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WARPED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WARPED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WARPED, изучите текущую цену WARPED!

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