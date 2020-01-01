Токеномика WarpBeam (WPLAY) Откройте для себя ключевую информацию о WarpBeam (WPLAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WarpBeam (WPLAY) The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers. Официальный сайт: https://warpbeam.io Whitepaper: https://github.com/warpbeam/press/blob/main/whitepaper.pdf Купить WPLAY сейчас!

Токеномика и анализ цен WarpBeam (WPLAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WarpBeam (WPLAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,71K $ 7,71K $ 7,71K Общее предложение: $ 365,00M $ 365,00M $ 365,00M Оборотное предложение: $ 18,25M $ 18,25M $ 18,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 154,21K $ 154,21K $ 154,21K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00042249 $ 0,00042249 $ 0,00042249 Узнайте больше о цене WarpBeam (WPLAY)

Токеномика WarpBeam (WPLAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WarpBeam (WPLAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WPLAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WPLAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WPLAY, изучите текущую цену WPLAY!

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