Токеномика Walrus the tusk ($TUSK) Откройте для себя ключевую информацию о Walrus the tusk ($TUSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Walrus the tusk ($TUSK) Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK. Официальный сайт: https://tuskthewalrus.com/ Купить $TUSK сейчас!

Токеномика и анализ цен Walrus the tusk ($TUSK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Walrus the tusk ($TUSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,72K $ 25,72K $ 25,72K Общее предложение: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Оборотное предложение: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,72K $ 25,72K $ 25,72K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Walrus the tusk ($TUSK)

Токеномика Walrus the tusk ($TUSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Walrus the tusk ($TUSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $TUSK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $TUSK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $TUSK, изучите текущую цену $TUSK!

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