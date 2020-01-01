Токеномика Voyager AI (VOYAGE) Откройте для себя ключевую информацию о Voyager AI (VOYAGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Voyager AI (VOYAGE) Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities. Официальный сайт: https://www.voyagerai.xyz/ Whitepaper: https://docs.voyagerai.xyz/voyager-digital-dash Купить VOYAGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Voyager AI (VOYAGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Voyager AI (VOYAGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 141.09K $ 141.09K $ 141.09K Общее предложение: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Оборотное предложение: $ 919.58M $ 919.58M $ 919.58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 153.41K $ 153.41K $ 153.41K Исторический максимум: $ 0.00720331 $ 0.00720331 $ 0.00720331 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00015343 $ 0.00015343 $ 0.00015343 Узнайте больше о цене Voyager AI (VOYAGE)

Токеномика Voyager AI (VOYAGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Voyager AI (VOYAGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VOYAGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VOYAGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOYAGE, изучите текущую цену VOYAGE!

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