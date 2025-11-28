Что такое VOOZ

Токеномика и анализ цен Vooz Coin (VOOZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vooz Coin (VOOZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112.69K $ 112.69K $ 112.69K Общее предложение: $ 998.41M $ 998.41M $ 998.41M Оборотное предложение: $ 998.41M $ 998.41M $ 998.41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 112.69K $ 112.69K $ 112.69K Исторический максимум: $ 0.00131691 $ 0.00131691 $ 0.00131691 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00011287 $ 0.00011287 $ 0.00011287 Узнайте больше о цене Vooz Coin (VOOZ) Купить VOOZ сейчас!

Информация о Vooz Coin (VOOZ) Официальный сайт: https://vooz.co/ Whitepaper: https://medium.com/@jaden_23068/vooz-white-paper-d187497bb755

Токеномика Vooz Coin (VOOZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vooz Coin (VOOZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VOOZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VOOZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOOZ, изучите текущую цену VOOZ!

Прогноз цены VOOZ Хотите узнать, куда может двигаться VOOZ? Наша страница прогноза цены VOOZ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VOOZ прямо сейчас!

