Что такое Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3. This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value. On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ. Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana. Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3. This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value. On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ. Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Vooz Coin (VOOZ) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Vooz Coin (USD)

Сколько будет стоить Vooz Coin (VOOZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Vooz Coin (VOOZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Vooz Coin.

Проверьте прогноз цены Vooz Coin!

VOOZ на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Vooz Coin (VOOZ)

Понимание токеномики Vooz Coin (VOOZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VOOZ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vooz Coin (VOOZ) Сколько стоит Vooz Coin (VOOZ) на сегодня? Актуальная цена VOOZ в USD – 0,00027864 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VOOZ в USD? $ 0,00027864 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VOOZ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Vooz Coin? Рыночная капитализация VOOZ составляет $ 278,89K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VOOZ? Циркулирующее предложение VOOZ составляет 998,41M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VOOZ? VOOZ достиг максимальной цены (ATH) в 0,00131691 USD . Какова была минимальная цена VOOZ за все время (ATL)? VOOZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,00025893 USD . Каков объем торгов VOOZ? Объем торгов за последние 24 часа для VOOZ составляет -- USD . Вырастет ли VOOZ в цене в этом году? VOOZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VOOZ для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Vooz Coin (VOOZ)