Текущая цена Vooz Coin сегодня составляет 0,00027864 USD. Следите за обновлениями цены VOOZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VOOZ прямо сейчас на MEXC.

Логотип Vooz Coin

Цена Vooz Coin (VOOZ)

Не в листинге

Текущая цена 1 VOOZ в USD:

Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Vooz Coin (VOOZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:22:12 (UTC+8)

Информация о ценах Vooz Coin (VOOZ) (USD)

Текущая цена Vooz Coin (VOOZ) составляет $0,00027864. За последние 24 часа VOOZ торговался в диапазоне от $ 0,00025893 до $ 0,00028029, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VOOZ за все время составляет $ 0,00131691, а минимальная – $ 0,00025893.

Что касается краткосрочной динамики, VOOZ изменился на +0,26% за последний час, на +3,82% за 24 часа и на -1,76% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Vooz Coin (VOOZ)

Текущая рыночная капитализация Vooz Coin составляет $ 278,89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VOOZ составляет 998,41M, а общее предложение – 998410184.147502. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 278,89K.

История цен Vooz Coin (VOOZ) в USD

Что такое Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Vooz Coin (VOOZ)

Прогноз цены Vooz Coin (USD)

Сколько будет стоить Vooz Coin (VOOZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Vooz Coin (VOOZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Vooz Coin.

Проверьте прогноз цены Vooz Coin!

Токеномика Vooz Coin (VOOZ)

Понимание токеномики Vooz Coin (VOOZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VOOZ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vooz Coin (VOOZ)

