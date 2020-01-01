Токеномика ViralMind (VIRAL) Откройте для себя ключевую информацию о ViralMind (VIRAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ViralMind (VIRAL) The ViralMind is a cutting-edge platform designed to develop, test, and refine Large Action Models (LAMs), which represent the next frontier in artificial intelligence. The platform allows users to engage in interactive tasks, guided by AI, to optimize model performance in real-world scenarios. By integrating advanced tools such as multi-user VM support, audio/video playback, and seamless task orchestration, the Training Gym streamlines the process of AI model training and deployment. Its utility lies in empowering users and agents to achieve scalable, efficient, and actionable AI solutions, paving the way for innovation in various industries. Официальный сайт: https://viralmind.ai/ Whitepaper: https://viralmind.gitbook.io/viralmind.ai Купить VIRAL сейчас!

Токеномика и анализ цен ViralMind (VIRAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ViralMind (VIRAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 190,34K $ 190,34K $ 190,34K Общее предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Оборотное предложение: $ 965,88M $ 965,88M $ 965,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 197,05K $ 197,05K $ 197,05K Исторический максимум: $ 0,01913994 $ 0,01913994 $ 0,01913994 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019706 $ 0,00019706 $ 0,00019706 Узнайте больше о цене ViralMind (VIRAL)

Токеномика ViralMind (VIRAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ViralMind (VIRAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIRAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIRAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIRAL, изучите текущую цену VIRAL!

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