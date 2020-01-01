Токеномика VIORA IS ONLINE (VIORA) Откройте для себя ключевую информацию о VIORA IS ONLINE (VIORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VIORA IS ONLINE (VIORA) 👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning. Официальный сайт: https://viorasol.xyz/ Купить VIORA сейчас!

Токеномика и анализ цен VIORA IS ONLINE (VIORA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VIORA IS ONLINE (VIORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,54K $ 15,54K $ 15,54K Общее предложение: $ 998,28M $ 998,28M $ 998,28M Оборотное предложение: $ 998,28M $ 998,28M $ 998,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,54K $ 15,54K $ 15,54K Исторический максимум: $ 0,00247063 $ 0,00247063 $ 0,00247063 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене VIORA IS ONLINE (VIORA)

Токеномика VIORA IS ONLINE (VIORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VIORA IS ONLINE (VIORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIORA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIORA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIORA, изучите текущую цену VIORA!

Прогноз цены VIORA Хотите узнать, куда может двигаться VIORA? Наша страница прогноза цены VIORA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VIORA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!