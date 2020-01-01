Токеномика Vidulum (VDL) Откройте для себя ключевую информацию о Vidulum (VDL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vidulum (VDL) Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet . Официальный сайт: https://vidulum.app/ Купить VDL сейчас!

Токеномика и анализ цен Vidulum (VDL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vidulum (VDL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,18K $ 55,18K $ 55,18K Общее предложение: $ 18,77M $ 18,77M $ 18,77M Оборотное предложение: $ 18,77M $ 18,77M $ 18,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 55,18K $ 55,18K $ 55,18K Исторический максимум: $ 0,791764 $ 0,791764 $ 0,791764 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00293943 $ 0,00293943 $ 0,00293943 Узнайте больше о цене Vidulum (VDL)

Токеномика Vidulum (VDL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vidulum (VDL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VDL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VDL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VDL, изучите текущую цену VDL!

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