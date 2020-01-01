Токеномика ViciCoin (VCNT) Откройте для себя ключевую информацию о ViciCoin (VCNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ViciCoin (VCNT) ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT. Официальный сайт: https://vicicoin.io/ Whitepaper: https://vicimarket.io/static/VicCoin_whitepaper.pdf Купить VCNT сейчас!

Токеномика и анализ цен ViciCoin (VCNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ViciCoin (VCNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 111,50M $ 111,50M $ 111,50M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 5,70M $ 5,70M $ 5,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 195,74M $ 195,74M $ 195,74M Исторический максимум: $ 25,01 $ 25,01 $ 25,01 Исторический минимум: $ 4,15 $ 4,15 $ 4,15 Текущая цена: $ 19,58 $ 19,58 $ 19,58 Узнайте больше о цене ViciCoin (VCNT)

Токеномика ViciCoin (VCNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ViciCoin (VCNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VCNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VCNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VCNT, изучите текущую цену VCNT!

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