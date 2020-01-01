Токеномика Vibe Cat (MINETTE) Откройте для себя ключевую информацию о Vibe Cat (MINETTE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vibe Cat (MINETTE) Welcome to the vibing world of 'Minette - The Vibing Cat,' a community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Designed for those who cherish relaxation and community spirit, Minette is more than just a token—it's a lifestyle. Minette is your passport to a vibing community. Join us in embracing the chill side of life, one vibe at a time! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Официальный сайт: https://vibecat.life/ Купить MINETTE сейчас!

Токеномика и анализ цен Vibe Cat (MINETTE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vibe Cat (MINETTE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 81,19K $ 81,19K $ 81,19K Исторический максимум: $ 0,00218242 $ 0,00218242 $ 0,00218242 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Vibe Cat (MINETTE)

Токеномика Vibe Cat (MINETTE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vibe Cat (MINETTE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINETTE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINETTE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINETTE, изучите текущую цену MINETTE!

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