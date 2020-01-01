Токеномика Vector Finance (VTX)

Токеномика Vector Finance (VTX)

Откройте для себя ключевую информацию о Vector Finance (VTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vector Finance (VTX)

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies.

Users can deposit on Vector and:

  • Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.
  • Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP.
  • Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI.

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Официальный сайт:
https://vectorfinance.io/
Whitepaper:
https://docs.vectorfinance.io/

Токеномика и анализ цен Vector Finance (VTX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vector Finance (VTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 499,29K
$ 499,29K$ 499,29K
Общее предложение:
$ 59,12M
$ 59,12M$ 59,12M
Оборотное предложение:
$ 59,12M
$ 59,12M$ 59,12M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 499,29K
$ 499,29K$ 499,29K
Исторический максимум:
$ 1,6
$ 1,6$ 1,6
Исторический минимум:
$ 0,0060124
$ 0,0060124$ 0,0060124
Текущая цена:
$ 0,00844561
$ 0,00844561$ 0,00844561

Токеномика Vector Finance (VTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vector Finance (VTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VTX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VTX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VTX, изучите текущую цену VTX!

Прогноз цены VTX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.