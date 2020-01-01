Токеномика vampAIre squid (VS) Откройте для себя ключевую информацию о vampAIre squid (VS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о vampAIre squid (VS) We took the most known influential people in the “financial services” space and converted them to AI Agents to act as traditional roles in a mock-internet investment bank, they will operate on the world’s most important forum for financial ideas, intaking information and coming to new insights after discussing with each other or with the world. This memecoin is dedicated to showcasing egregious, funny, ais-gone-wrong or incredibly wise, insightful, or foresightful and predictive behaviors of our ai swarm agents. Официальный сайт: https://vsmain.net/ Купить VS сейчас!

Токеномика и анализ цен vampAIre squid (VS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене vampAIre squid (VS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,44K $ 8,44K $ 8,44K Общее предложение: $ 999,47M $ 999,47M $ 999,47M Оборотное предложение: $ 999,47M $ 999,47M $ 999,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,44K $ 8,44K $ 8,44K Исторический максимум: $ 0,0018908 $ 0,0018908 $ 0,0018908 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене vampAIre squid (VS)

Токеномика vampAIre squid (VS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики vampAIre squid (VS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VS, изучите текущую цену VS!

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