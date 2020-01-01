Токеномика UXD Stablecoin (UXD)

Токеномика UXD Stablecoin (UXD)

Откройте для себя ключевую информацию о UXD Stablecoin (UXD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о UXD Stablecoin (UXD)

UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.

Официальный сайт:
https://uxd.fi/

Токеномика и анализ цен UXD Stablecoin (UXD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене UXD Stablecoin (UXD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 323,39K
$ 323,39K$ 323,39K
Общее предложение:
$ 9,00M
$ 9,00M$ 9,00M
Оборотное предложение:
$ 323,60K
$ 323,60K$ 323,60K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,99M
$ 8,99M$ 8,99M
Исторический максимум:
$ 5,03
$ 5,03$ 5,03
Исторический минимум:
$ 0,052523
$ 0,052523$ 0,052523
Текущая цена:
$ 0,99935
$ 0,99935$ 0,99935

Токеномика UXD Stablecoin (UXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики UXD Stablecoin (UXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UXD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UXD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UXD, изучите текущую цену UXD!

Прогноз цены UXD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.