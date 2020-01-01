Токеномика UXD Stablecoin (UXD) Откройте для себя ключевую информацию о UXD Stablecoin (UXD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UXD Stablecoin (UXD) UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization. Официальный сайт: https://uxd.fi/ Купить UXD сейчас!

Токеномика и анализ цен UXD Stablecoin (UXD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UXD Stablecoin (UXD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 323,39K $ 323,39K $ 323,39K Общее предложение: $ 9,00M $ 9,00M $ 9,00M Оборотное предложение: $ 323,60K $ 323,60K $ 323,60K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,99M $ 8,99M $ 8,99M Исторический максимум: $ 5,03 $ 5,03 $ 5,03 Исторический минимум: $ 0,052523 $ 0,052523 $ 0,052523 Текущая цена: $ 0,99935 $ 0,99935 $ 0,99935 Узнайте больше о цене UXD Stablecoin (UXD)

Токеномика UXD Stablecoin (UXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UXD Stablecoin (UXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UXD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UXD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UXD, изучите текущую цену UXD!

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