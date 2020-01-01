Токеномика Ustream Coin (USTREAM) Откройте для себя ключевую информацию о Ustream Coin (USTREAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ustream Coin (USTREAM) Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a Официальный сайт: https://pump.fun/coin/5Q8RSzXAybeLYkf76mMP5a5C9ikc8y4Qq9raJqKapump Купить USTREAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Ustream Coin (USTREAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ustream Coin (USTREAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 203,63K $ 203,63K $ 203,63K Общее предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Оборотное предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 203,63K $ 203,63K $ 203,63K Исторический максимум: $ 0,0010819 $ 0,0010819 $ 0,0010819 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00020372 $ 0,00020372 $ 0,00020372 Узнайте больше о цене Ustream Coin (USTREAM)

Токеномика Ustream Coin (USTREAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ustream Coin (USTREAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USTREAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USTREAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USTREAM, изучите текущую цену USTREAM!

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