Токеномика Underdog (UNDERDOG)

Токеномика Underdog (UNDERDOG)

Откройте для себя ключевую информацию о Underdog (UNDERDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Underdog (UNDERDOG)

Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem.

The platform processes each new launch using a four-step analysis:

Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information.

Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references.

On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network.

Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights.

The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.

Официальный сайт:
https://underdogstory.xyz

Токеномика и анализ цен Underdog (UNDERDOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Underdog (UNDERDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,97K
$ 14,97K$ 14,97K
Общее предложение:
$ 993,48M
$ 993,48M$ 993,48M
Оборотное предложение:
$ 993,48M
$ 993,48M$ 993,48M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,97K
$ 14,97K$ 14,97K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Underdog (UNDERDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Underdog (UNDERDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UNDERDOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UNDERDOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNDERDOG, изучите текущую цену UNDERDOG!

Прогноз цены UNDERDOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.