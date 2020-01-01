Токеномика Typen (TYPEN) Откройте для себя ключевую информацию о Typen (TYPEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Typen (TYPEN) Typen is Crynode's first MVP AI Agent designed to interact with both people and other AI agents. It leverages a combination of state-of-the-art AI models and advanced machine learning techniques to think, analyze, and navigate the Solana blockchain. Typen’s architecture is custom-built and advanced, setting it apart from starter frameworks like Eliza (ai16z), as shown by the depth of his responses. He’s built for head-to-head competition with shallow AIs like $goat (Terminal of Truths), aiming to provide real value rather than just entertainment. Typen represents the first pillar of Crynode's long-term vision: a future where high-quality AIs cooperate with humans to create sustainable, long-term wealth. Официальный сайт: https://crynode.com Купить TYPEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Typen (TYPEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Typen (TYPEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,44K $ 7,44K $ 7,44K Общее предложение: $ 998,86M $ 998,86M $ 998,86M Оборотное предложение: $ 969,12M $ 969,12M $ 969,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,67K $ 7,67K $ 7,67K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Typen (TYPEN)

Токеномика Typen (TYPEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Typen (TYPEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TYPEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TYPEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TYPEN, изучите текущую цену TYPEN!

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