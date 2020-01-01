Токеномика tuki (TUKI) Откройте для себя ключевую информацию о tuki (TUKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о tuki (TUKI) tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own. Официальный сайт: https://www.tuki.meme/ Купить TUKI сейчас!

Токеномика и анализ цен tuki (TUKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене tuki (TUKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,89K $ 22,89K $ 22,89K Общее предложение: $ 998,96M $ 998,96M $ 998,96M Оборотное предложение: $ 998,96M $ 998,96M $ 998,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,89K $ 22,89K $ 22,89K Исторический максимум: $ 0,00459213 $ 0,00459213 $ 0,00459213 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене tuki (TUKI)

Токеномика tuki (TUKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики tuki (TUKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TUKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TUKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUKI, изучите текущую цену TUKI!

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